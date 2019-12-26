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辜嚴倬雲被拔主委與婦聯會合力提告 內政部獲勝訴

2019-12-26 10:38聯合報 記者賴佩璇／即時報導

婦聯會恐被黨產會認定為國民黨附隨組織之際，內政部撤換辜嚴倬雲主委身分，改選由「鴿派」前立委雷倩當選新主委。辜嚴倬雲和婦聯會不服，主張撤換一事損害辜嚴結社權及名譽權，各別提告。內政部則強調婦聯會不提供勞軍捐資料，已妨害公益。台北高等行政法院今上午10點30分判決兩案均原告之訴駁回，可上訴。

婦聯會於2016年未提供「勞軍捐」相關文件及收取數額等資料，遭內政部依人民團體法規定予以「警告」處分。2017年12月22日，婦聯會決定不簽與內政部、行政院黨產會的三方行政契約，時任內政部長葉俊榮宣布立即撤免辜嚴倬雲主委與葉金鳳副主委職務，且婦聯會文到10日內應改選。

辜嚴倬雲和婦聯會不服，各別提告救濟。辜嚴倬雲主張，內政部認為她妨害公益，因此依人民團體法第58條規定撤免其主委職務，已侵害集會結社權及名譽權。基於兩案事實相同，法官一併進行審理。

辜嚴委任律師指出，內政部職務是輔導人民團體正常運作，婦聯會在警告案後，提出10年以來財務資料，並無不能正常運作情形，但內政部仍來函要求提出勞軍捐款資料。事實上，黨產會取得勞軍捐款資料後，是用來認定為不當黨產，而非輔導人民團體。

她表示，內政部的目的只有一個，就是逼迫婦聯會簽署行政契約，將財產捐給指定團體，因此要求提出勞軍捐款資料根本與職權範圍、輔導人民團體正常運作並不相同。

內政部指出，當初命婦聯會限期改善，但對方僅提出2006年至2014年收支決算表、2015年財務決算書表，並未完整提供勞軍捐與婦聯會資產來源關聯性資料；機關落實公益是職權範圍，原處分並不違法。

婦聯會反駁，內政部來函對於勞軍捐的內容空泛、不明確，因此無法提供完整資料；原處分認為爭議資產影響政黨不公平競爭，但此為黨產會依黨產條例賦予的職權，內政部已逾越自身職權，且調查僅限於被黨產會認定為附隨組織的團體，當時婦聯會尚未被認定，內政部於法及時間點均無據。

此外，內政部已就警告處分案獲勝訴確定。判決指出，勞軍捐收入既是來自民間，其目的又是用於興建國軍眷舍及慰勞三軍等用途，涉及公共利益，該項經費數額、流向自有公開透明必要，內政部及社會大眾對該項經費收支情形，應有監督及知悉權利。

婦聯會經內政部數度發函要求提出勞軍捐相關資料均不提出，而勞軍捐涉及公益，內政部認定婦聯會遲不提出，已妨害公益，依人民團體法第58條第1項規定，以原處分處予以警告處分，於法有據。

婦聯會黨產會認定為國民黨附隨組織，圖為婦聯會大樓。圖／聯合報系資料照片
婦聯會黨產會認定為國民黨附隨組織，圖為婦聯會大樓。圖／聯合報系資料照片
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內政部婦聯會黨產會雷倩

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