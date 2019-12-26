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影／酒駕撞車拒捕 男子逃入舞廳造成騷動

2019-12-26 10:19聯合報 記者林保光／高雄即時報導

24歲的陳姓男子與朋友相約到舞廳續攤，失控撞上分隔島，警方到場，發覺他與同車的孫姓男子身上都有酒氣，要將他們帶回派出所，卻遭陳反抗。員警強制將陳帶上警車，陳竟趁隙逃下車，直奔附近的舞廳。員警追入舞廳逮捕他，依公共危險及妨害公務罪嫌移送法辦。

據了解，今天凌晨4點30分，陳姓男子與朋友相約到高雄市苓雅區中華四路某舞廳喝酒，他涉嫌酒後開自己車，載20歲的孫姓朋友，到四維四路與仁德街口準備停車，卻失控撞上分隔島，車頭擦撞路樹損毀。

警方據報發生車禍，趕到場後，發覺陳、孫2人都有酒氣，但2人都沒承認開車，員警要將他們帶回派出所，孫姓男子被帶上車後，陳卻一再對員警高呼「我自己走（上車）」，但卻沒上車，反而抵抗員警帶他上警車，警方對他噴辣椒水，才順利帶他上車。可是，陳一上車，待警方準備開車時，卻突然跳車，往舞廳逃跑，員警追進舞廳，才制伏他，逮捕他查辦。

警方查出陳姓男子涉嫌酒後開車失控撞上分隔島， 依公共危險及妨害公務罪嫌移送高雄地檢署偵辦；他的朋友孫姓男子則因在場叫囂、抗拒員警盤查，也由警方依違反社會秩序維護法的妨害公務罪嫌，函送高雄簡易庭偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子涉酒後開車出車禍，車頭撞損。記者林保光／翻攝
陳姓男子涉酒後開車出車禍，車頭撞損。記者林保光／翻攝
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妨害公務車禍路樹酒駕

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