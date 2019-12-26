影／嘉義商人涉博弈網站 16顆鑽石、200支手機及瑪莎拉蒂被扣押

嘉義地檢署偵辦吳承霖夫妻地下匯兌案，日前查出陳男等涉營博弈網站，再透過地下匯兌匯款，發現嘉義蕭姓商人疑為博奕網站上游，檢方昨指揮各單位兵分多路搜索，帶回約100餘人、查扣瑪莎拉蒂等多輛名車，訊後依賭博、洗錢防制法等罪嫌，將蕭男、楊女聲請羈押，其餘被告15萬到20萬元交保或飭回。

嘉義地檢署表示，昨天上午指揮台南市調處、嘉義市警局、嘉義市調站等單位，到台北市、台中市、桃園市、嘉義市及高雄市等72處執行搜索，查獲現金545萬、鑽石16顆、外幣約96萬元，名車6輛、電腦65台、筆電2台、手機200支、U盾200支及存摺等證物。

蕭姓商人等人設立「捷〇集團」、「勝〇公司」管理集團事務，106年起在台北、新北丶台中、嘉義等地架設博弈網站，旗下有「〇號彩票體系、VR 體系」 等賭博系統，提供賭客登入網站簽注六合彩、運動賽事博弈，在大陸收付賭金後，透過地下匯兌陸續將26億元匯回台灣。

檢方日前先查出陳姓男子等4人架設博弈網站，總部設在菲律賓，透過吳的地下匯兌集團，自106年起將博弈資金流匯回台灣，陳等青年被逮捕後羈押禁見。檢察官並發現陳的上游，是蕭姓商人和賴姓男子主導，賴男則疑似逃亡菲律賓，已被檢方通緝。