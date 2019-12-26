坑洞害女騎士摔斷鎖骨 法院認台鐵局怠於維護判賠22萬

桃園謝姓女子騎車行經蘆竹區一處道路，因天雨造成路面坑洞不清，結果摔車撞斷鎖骨，向土地所有單位單位台鐵局，及當地的蘆竹區公所提國賠求償34萬元；2公家單位雖互指責任歸屬，但法院審酌，該土地是台鐵局所有，因其怠於管理維護造成坑洞讓謝女摔傷，判台鐵局得賠謝22萬多元，可上訴。

謝主張，2017年12月31日中午12點多，騎機車行經蘆竹區一處無名路段時，因路面有連續坑洞，且下雨積水難以辨識，導致她摔車右肩脫臼、手腳擦傷，右側鎖骨也骨折，原本從事物流工作被迫休養4個月，一共向台鐵局、蘆竹區公所請求國賠34萬1255元。

蘆竹區公所答辯稱，該路段未經編定道路列管，非公所維護道路，且座落土地是台鐵局管理，近年雖規畫擬推動桃林鐵路活化使用，但目前台鐵局未完成撥交；台鐵局則說，該路段屬蘆竹區油管路1段道路，實際上供公眾往來，上方柏油非台鐵局鋪設，應是蘆竹區公所管理維護並負賠償責任。

法院查，事發路段土地主管機關是台鐵局，路段未編列路名屬於無名道路，僅有桃園市電子門牌定位系統管理給予的編號，非正式道路名稱或巷弄，非屬桃園市府或區公所維護。

至於台鐵局辯稱，路段實際上由公眾往來10多年，屬於既成道路，應由桃園市府管理，法院認為，就算路段長久供民眾通行，但在台鐵局撥用土地移轉管理權前，尚不能認管理、維護權責已經移轉，不採信其辯詞。

事發後雖有市議員會勘，決議為維護安全先由蘆竹區公所修繕，但也無從認定公所事故前就是管理機關。法院認定，該路段非由蘆竹區公所管理的市區道路，且土地未經台鐵局撥用、移交，路面應由台鐵局管理維護。