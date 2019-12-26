調查班56期結業 台大人氣美少女最吸睛

洪婕庭曾是全大運人氣美少女，演出過三星手機微電影。圖／翻攝Youtube 分享 facebook

調查班56期今天舉行結業典禮，本屆最吸睛的「嬌點」，是台大國企系畢業的洪婕庭，身高168公分的她，讀書時參加全大運蛙泳比賽，因亮麗外型席捲全場目光，被譽為全大運人氣美少女，也曾被名導演魏德聖相中，原本她想朝商業行銷管理發展，卻意外踏入情治圈，成為調查局新一代尖兵。

洪婕庭不僅外型亮眼，父親也大有來頭，她爸爸是調查局國內安全調查處副處長洪慶裕，掌管總統大選期間選舉安全情勢分析等機密，去年九合一大選時，洪慶裕是國內安全調查處情「情整中心」主任，負責督導假訊息蒐報，是國安高層相當倚重的情報幕僚。

今天上午的結業典禮將由蔡英文總統主持，由於調查局執掌國家安全維護工作，預料蔡英文會對國安問題發表談話。

據了解，洪婕庭受訓期間十分低調，對父親的身分相當保密，很少人知道她爸爸是局本部高官，洪慶裕也鮮少跟同仁提及女兒在訓練所，如今父女檔一同在調查局服務，象徵薪火相傳。

調查班56期共有99名學員結業，洪婕庭是第5名，成績算相當優異，外型清新脫俗的她，因貌似女明星楊丞琳，曾擔任三星Note 2手機微電影女主角，在片中飾演調皮、渴望愛情的女孩。

現實生活中，洪婕庭不乏追求者，她在高中看完電影「海角七號」號，參加簽名會意外獲得魏德聖青睞，透過女主角田中千繪的經紀人遞名片，探詢是否有意加入演藝圈，但洪當時想多念書，因此婉拒。

洪婕庭從小氣喘所以學游泳，卻意外變成選手，她在台大新鮮人時，因全大運處女秀豔冠群芳，名氣強壓同系學姊、前主播楊伊湄，號稱新版台大13妹，又有「國企婕」稱號。