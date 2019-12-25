親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

打鐵先要自身硬！北大教授鄭也夫籲中共七常委帶頭公示財產

第二場政見會火光四射 總統候選人交鋒金句看這裡

永豐控背信今開庭 張晉源：為公平正義奉陪到底

2019-12-25 19:16中央社 台北25日電

台北地院25日開庭審理前永豐銀總經理張晉源被永豐金、永豐銀指控背信案，張晉源出庭...
台北地院25日開庭審理前永豐銀總經理張晉源被永豐金、永豐銀指控背信案，張晉源出庭並表示，他因舉發永豐何家詐貸案，才遭受報復。中央社
分享
前永豐銀總經理張晉源被永豐金、永豐銀指控背信案，台北地院今天開庭。張晉源表示，他因舉發永豐何家詐貸案，遭受報復，把對公司有重大獲利的案子，指控為賤賣。

由於張晉源曾揭發永豐金「三寶超貸案」，而被外界稱為「吹哨者」（指揭露一個組織內部非法的、不誠實的或者不正當行為的人），因此備受矚目。

永豐金控與永豐銀行今年9月間表示，張晉源因刻意隱匿實際出售子行美國遠東銀行（FENB）資產價值，導致交易價格被低估，嚴重影響股東權益，永豐金、永豐銀向台北地方法院提起刑事自訴，控告張晉源違反金控法、銀行法背信等罪。

台北地方法院今天召開準備程序庭，永豐金、永豐銀委託律師陳述，張晉源則在律師陪同下出庭。

永豐律師團指出，張晉源未於董事會中充分揭露FENB高達6928萬餘美元的「遞延所得稅資產備抵」及「備抵壞帳迴轉價值」等，導致交易價格被低估，造成公司損害。

張晉源則表示，本案經過金控獨立董事審計委員會、金控董事會、銀行審計委員會、銀行董事會全部通過後，才決定出售。當時對公司有重大獲利的交易案，現在卻被指控為「賤賣」，可能跟他舉發永豐何家詐貸案有關。

張晉源開庭後也發表聲明表示，為報復揭弊者，永豐可以將超額獲利誣指為賤賣，假若得逞，日後無人敢揭弊，金融犯罪將橫行無阻，國家經濟岌岌可危，他將為公平正義奉陪到底，絕不退縮。

詐貸永豐金

延伸閱讀

台積回檔 認購買盤押寶

熱錢受惠股／新光金、永豐金 犀利

永豐、玉山銀推API服務

寶佳出清20萬張台新金持股

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

娃娃機業者開總統大選賭盤 違反選罷法移送法辦

2019-12-25 18:05

想續攤發現店面打烊 5男一怒之下竟暴打少爺

2019-12-25 18:04

票投她就是支持中國 周佳琪認被「抹紅」提告

2019-12-25 17:08

吸毒開車怎麼判才好？ 蔡清祥：法務部願檢討法令

2019-12-25 16:25

男闖紅燈被開單反控警拿槍威脅 檢「打臉」起訴誣告

2019-12-25 16:02

遭爆棄養公公還劈腿 「本土劇惡女」向記者求償贏了！

2019-12-25 14:47

丈夫劈腿拍性愛片 髮妻複製當證據被小三告

2019-12-25 14:20

酒駕婦輾過酒駕騎士成植物人 遭判2年10月得賠665萬

2019-12-25 13:29

檢察官遭求償百萬批「豬隊友」 法官、鄧文聰都來作證

2019-12-25 13:10

路上洞害工程師摔癱國賠967萬 基市府：提代位求償訴訟

2019-12-25 12:19

派出所長私吞買機車的5萬元現金 最高法院判3年8月

2019-12-25 12:09

槓上開花 新竹檢警再破選舉賭盤案

2019-12-25 12:04

移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑

2019-12-25 11:42

苗栗前縣長胞弟劉政池私挖地窖判1年2月 北檢通知跨年日報到發監

2019-12-25 11:01

特戰狼扮警察性侵弱智男 辯「從頭到尾都沒做」仍判9年

2019-12-25 10:55

男半夜上網疲累外出透風 摀夜歸女口鼻摟腰判刑

2019-12-25 10:03

靠臉吃飯…與男拉扯掉溝臉受創嚴重 女公關求償判賠280萬

2019-12-25 07:39

樂陞主嫌 借2億交保 沒還錢回籠

2019-12-25 00:19

紅臉督勤被尾隨檢舉 警官拒酒測記大過

2019-12-25 00:14

客製化 山老鼠一條龍作案

2019-12-25 00:11

性侵虐死少女焚屍 主犯逃死刑

2019-12-25 00:09

小燈泡案 王婉諭首度要求判死

2019-12-25 00:02

散布「中選會準備要作票」謠言 她被裁罰5000元

2019-12-24 17:36

影／王齡嬌告賄選再槓邱議瑩 邱辦擬告「誣告」反擊

2019-12-24 17:33

新住民刮彩券誤以為中200萬 怒告彩卷行老闆侵占

2019-12-24 17:12

影／許金龍還不出2億保證金 求情解釋仍遭當庭上銬羈押

2019-12-24 16:31

女子隨機刺傷華僑判7年6月 法官：確有殺人犯意

2019-12-24 16:01

重回看守所！借2億交保卻沒還錢 許金龍當庭被裁定羈押

2019-12-24 15:10

影／前助理被控是楊蕙如的上線 立委黃國書下午提告

2019-12-24 15:04

只因1張幽靈選票 烏來區代朱鴻益當選無效確定

2019-12-24 14:13

路上有洞害「三鐵」工程師摔癱 基隆市府要賠967萬確定

2019-12-24 14:08

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

新北市立委候選人徐金菊丈夫 平安夜傳輕生

2019-12-24 21:04

疑爭吵丈夫勒斃妻子後尋短 遺體竟同天被發現

2019-12-25 08:04

影／太狠了吧！騎士瑞芳撞倒老太太疑似把人丟下橋逃逸

2019-12-24 22:45

中山高北上桃園內壢5車連環撞 大貨車司機身亡

2019-12-25 15:14

台南永康工廠火勢猛 濃煙冒出灌救中

2019-12-25 11:23

中國「幽靈船」漂到宜蘭 潛水員下海拆解竟離奇失蹤

2019-12-25 16:46

平安夜輕生 立委候選人徐金菊丈夫送醫不治

2019-12-24 22:01

性侵虐死少女焚屍 主犯逃死刑

2019-12-25 00:09

影／台中工廠深夜火警 義消嘆：平安夜不平靜

2019-12-24 23:15

騎車撞人還狠心將人往橋下丟 移工被捕辯稱救人時失手

2019-12-25 10:01

丈夫平安夜輕生 新北市立委候選人徐金菊：考慮暫停選舉活動

2019-12-24 21:31

他打賭贏得手搖飲料 店員驚：沒做過這麼貴的客製化飲料

2019-12-24 22:02

國1北上機場系統大小6車連環撞 1人命危北上大塞車

2019-12-25 13:40

影／草屯七旬婦騎車擦撞堆高機 重摔倒地身亡

2019-12-25 14:48

台南工人遭油壓機「斬首」 業者遭勞檢勒令停工

2019-12-24 20:14

錢莊大亨命案／死前最後一口氣求饒命 員工無情揮刀

2019-12-25 14:33

影／北海岸罕見送肉粽 抬樹枝引領前行敲鑼請生人迴避

2019-12-24 19:56

「啊」一聲！ 岡山警突昏厥倒地一度沒心跳 CPR搶回一命

2019-12-24 19:53

靠臉吃飯…與男拉扯掉溝臉受創嚴重 女公關求償判賠280萬

2019-12-25 07:39

小燈泡案 王婉諭首度要求判死

2019-12-25 00:02

平安夜不平安！喜劇演員酒駕自撞護欄 BMW車頭毀

2019-12-25 10:38

台男與烏克蘭辣模交往 美照曝光讓網友大讚「台灣之光」

2019-12-25 18:01

夾娃娃店內中國大陸偽幣換真幣 台南警方苦追2月偵破

2019-12-25 10:39

【即時短評】毒品修法惹議 見證國家機器動得厲害

2019-12-24 23:22

國道3車撞連環撞 休旅車駕駛彈出車外急救不治

2019-12-25 09:50

西濱區間測速宣導期2萬件違規 有車時速飆近200公里

2019-12-25 15:18

撞倒瑞芳老婦狠心丟橋下！移工稱救人失手 目擊司機怒揭謊言

2019-12-25 17:33

妙齡女深夜慘遭拖暗巷硬上 刀架脖恐嚇「發出聲音讓妳死」

2019-12-25 10:32

檢察官遭求償百萬批「豬隊友」 法官、鄧文聰都來作證

2019-12-25 13:10

外國女「腿開坐墳墓」開心換頭貼 網怒：不知天高地厚

2019-12-25 14:18

醉女客運夢中「胸部很癢」 他大膽趴衣不顧她男友在旁

2019-12-25 12:36

吃毒無罪論 南北追殺令？兩部大動作 急駁韓妻舅

2019-12-25 00:19

真理家族縱火7死者告別式 家屬原諒凶嫌雙親

2019-12-25 13:28

30年屋「磁磚突爆裂」 網友揭原因：品質很好了

2019-12-25 14:09

高粱酒箱裝的不是酒？金門岸巡查獲高粱酒箱藏香菇走私

2019-12-25 12:04

路上洞害工程師摔癱國賠967萬 基市府：提代位求償訴訟

2019-12-25 12:19

朋友全脫魯！單身狗群組只剩自己 他痛喊：真的很難過

2019-12-24 21:41

遭爆棄養公公還劈腿 「本土劇惡女」向記者求償贏了！

2019-12-25 14:47

鰻魚苗奇貨可居 金門海巡查獲市價300萬走私鰻苗

2019-12-25 15:56

派出所長私吞買機車的5萬元現金 最高法院判3年8月

2019-12-25 12:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top