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票投她就是支持中國 周佳琪認被「抹紅」提告

2019-12-25 17:08聯合報 記者潘欣中／即時報導

屏東縣立委第2選區候選人周佳琪今天到地檢署提告違反選罷法，指署名小英之友會懸掛「...
屏東縣立委第2選區候選人周佳琪今天到地檢署提告違反選罷法，指署名小英之友會懸掛「票投周佳琪（周典論）就是支持韓國瑜就是支持中國」的紅色字條，是對她抹紅的惡意造謠。記者潘欣中／翻攝
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民進黨上演臨陣換將的屏東縣立委第2選區，藍綠廝殺激烈，繼連任的民進黨立委蘇震清日前提告國民黨對手周佳琪陣營以捲入誠美材案不實文宣違反選罷法，周佳琪今天也到地檢署提告，指署名小英之友會懸掛「票投周佳琪（周典論）就是支持韓國瑜就是支持中國」的紅色字條，是對她抹紅的惡意造謠，違反選罷法；蘇陣營則強調，屏東小英之友會本就是支持蔡英文總統。

周佳琪說，最近屏南地區出現大量署名小英之友會的紅色布條，字號還故意寫錯，內容寫著「票投周佳琪就是支持中國」，對她直接「抹紅」，訴諸文字，惡意的造遙，並以「就是」二字，將她與支持中國畫上等號；她鄭重說明，她愛台灣、以台灣利益為先，為在地鄉親來打拼，別把「支持中國」強加在她身上，她是真心愛台灣，不像綠營只會將「愛台灣」拿來當選舉工具。

周佳琪競選總部說，進一步查證是蘇震清的洪姓助理，令人懷疑背後有影舞者，卻拿了小英之友會的大旗把責任全推給民進黨，就如同蘇家班在這次民進黨內提名一樣，綁架民進黨，破壞機制，讓人無法認同；蘇一再說，所有文宣都是自己簽名，那麼這條布條為何用小英之友會的名義，是不是也要比照涉嫌誠美材案一樣，對賴姓助理切割一樣，全說都是助理幹的，與他無關。

蘇震清陣營強調，屏東小英之友會本來就是支持蔡英文總統，國民黨總統候選人韓國瑜曾進入中聯辦是事實，以行動表示支持中國，小英之友會是在告訴選民、提醒選民，該布條何來誹謗、抹紅；至於洪姓助理只是代小英之友會送件到環保局，環保局的編號錯誤是印刷廠出錯造成，將以手寫改正。

屏南地區最近出現大量署名小英之友會懸掛的紅色布條，內容寫著「票投周佳琪就是支持韓...
屏南地區最近出現大量署名小英之友會懸掛的紅色布條，內容寫著「票投周佳琪就是支持韓國瑜支持中國」。記者潘欣中／翻攝
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