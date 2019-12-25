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男闖紅燈被開單反控警拿槍威脅 檢「打臉」起訴誣告

2019-12-25 16:02聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名鄭姓男子今年3月間騎車行經永福橋下，因闖紅燈被警攔查，他反控告文山二分局林姓警員拿槍恐嚇他簽罰單，但台北地檢署調閱警員密錄器，發現員警態度良好，與鄭男指控完全相反，因此主動分案，今依誣告罪起訴鄭男。

據了解，鄭姓男子（51歲）是一名房東，把房屋出租給美髮業者，近年來多次控告房客破壞門鎖、弄髒環境等，但自己提告後都不出庭，害得房客白白奔波做筆錄。相關案件都查無實證，檢方予以簽結或不起訴。

檢方調查，2019年3月12日晚間10點27分許，鄭男騎機車行經北市基隆路與汀州路交叉口的永福橋下，因闖紅燈被文山二分局林姓警員等人攔查，確認身分並開立罰單，再由他自行離去。

鄭男心生不滿，隔天上午10點23分卻跑到北檢控告，指林姓警員等人在盤查時欲持配槍對他射擊，逼他在罰單上簽名，涉犯刑法恐嚇危害安全罪。

檢察官調閱警員隨身佩帶的密錄器，發現事實完全相反，林姓警員及值勤員警攔查鄭男後，鄭男多次要求警方不要開罰單，林警等人於執行勤務過程並未取出槍枝，遑論有持槍欲射擊對方之情事。

檢方逕為簽結並簽分另案偵辦鄭男涉嫌誣告罪。據了解，鄭男不願出庭，一度被通緝。他到案後仍堅稱當天自己遭警察威脅，直到觀看密錄器畫面，才坦承沒有看到警察拿槍。

檢方認為，鄭男意圖他人受刑事或懲戒處分向公務員誣告，今依刑法誣告罪他起訴，依法可處7年以下有期徒刑。

罰單警察恐嚇

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