遭爆棄養公公還劈腿 「本土劇惡女」向記者求償贏了！

本土劇女演員陳小菁（本名陳曉菁，現改名陳玟文）不滿被周刊王報導她棄養公公還劈腿，向記者李明軒、爆料者鐘福立提告。刑事部分，2人被依誹謗罪判拘役50日定讞；民事部分，陳小菁求償1000萬元並要求登報道歉，台北地方法院今天判李、鐘應連帶賠償25萬元，並登報道歉，仍可上訴。

陳小菁多次演出三立戲劇「戲說台灣」，有「戲說一姐」的封號，她近期演出三立戲劇「炮仔聲」中的壞女人，知名度大增。陳曉菁因丈夫林佐岳與生意合夥人鐘福立金錢糾紛，鐘找來周刊王記者李明軒2016年在周刊王以標題「承接鉅額家產拒付3000生活費」、「三立細說一姐陳曉菁被控棄養公公」等，報導散布陳小菁婚前先與林佐岳胞兄林昌生交往，再劈腿林佐岳成婚，且婚後分完家產棄養公公林清隆。

陳小菁認為被有心人爆料，且記者未經查證報導不實，一狀告上法院。一審刑事判決指出，因鐘和陳的丈夫有金錢糾紛，想要施加壓力，才會向周刊記者爆料，但李身為記者有義務查證，卻為衝刺周刊銷售量，只憑鐘的片面陳述就撰寫報導，因此判鐘、李各拘役50日。

二審認為，國家給予新聞自由最大限度保障，促進資訊流通、滿足民眾知的權利，以形成公共意見、達成公共監督，但媒體記者在報導前至少應在合理範圍內查證，而不是純粹「追求獨家報導的經濟效益」；李明軒撰稿前已知雙方有金錢私怨，卻不等相關人回應再報導，刊登的內容「形式上出自林清隆之口」，實際上卻都是鐘福立所講的，駁回上訴定讞。