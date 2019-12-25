丈夫劈腿拍性愛片 髮妻複製當證據被小三告

蘇姓女子提出丈夫與小三性愛影片控告兩人通姦、相姦，小三反控蘇女無故竊錄兩人性行為，涉嫌妨害秘密。檢方查出，蘇女的丈夫在警詢時已承認，性愛影片是他用有攝影功能的行動電源拍的；蘇女為提告複製影片，「在習慣或道義上應所許可」，不符妨害秘密犯罪構成要件，以不起訴偵結。

蘇女提出趙姓丈夫與劉姓女子性愛影片，控告兩人妨害婚姻。劉女反控，蘇女去年3、4月間某日，未經她同意在中壢一家汽車旅館房間內，乘她與趙發生性行為時，私自以預先自備的手機，竊錄兩人性行為及身體隱私部位。

蘇女辯稱，丈夫與劉女性愛影片不是她拍的，而是去年6、7月間在家中使用與丈夫共用電腦的外接硬碟時發現，也才知道丈夫與劉女發生性行為，後來把影片燒錄成光碟片，向檢警提出告訴。

基隆地檢署檢察官傳喚劉女未到庭，調查才知她與趙男因被控妨害婚姻罪，已被台中地檢署發布通緝，兩人顯已逃匿，無從傳喚、拘提。

檢察官參酌趙男先前接受警詢時供稱，性愛影片是他用有攝影功能的行動電源錄製的，後來複製轉存到私人電腦，內容與蘇女說法吻合，無從認定性愛影片是蘇女拍攝。