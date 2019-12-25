被影射與網軍及外交官之死有關 黃國書告同對手李中

民進黨台中市第6選區立委候選人黃國書針對同選區國民黨立委候選人李中，昨在李的臉書刊登標題為「生命，不該被黃國書踐踏」等文字，影射黃國書與報載楊蕙如網軍事件及台北駐大阪經濟文化辦事處處長蘇啟誠自縊死亡事件有關，黃國書今天委託律師到台中地檢署控告李中涉嫌違反選罷法意圖使人不當選、及誹謗罪。

李中表示，他不怕黃提告，這個事情網路早有人爆料，他只是將網路相關資料加以整理，並強調他與黃國書是同一選區競爭對手，不怕對方告他。

黃國書今天委託律師游琦俊，控告李中涉嫌違反選罷法等罪，指出李中明知黃國書與報載的楊蕙如網軍事件及去年9月14日臺北駐大阪經濟文化辦事處處長蘇啟誠自縊死亡事件無關，卻於昨天在可供不特定多數人閱聽的「台中市議員李中」臉書刊登標題為「生命，不該被黃國書踐踏」不實文字。

「…蘇啟誠呢？生命有貴賤之分嗎？公平正義呢？如果，卡神楊蕙如可能是殺手那，誰是下令殺人的主謀？誰是幫助殺人的幫兇？根據監察院報告，該網軍集團，曾經使用過立法院的IP210.69.138.169，網友也很厲害，比對這個IP近幾年的活動，得到一個結論『這IP只有出現黃國書一個委員』…。」等語影射黃國書與報載的楊蕙如網軍事件及台北駐大阪經濟文化辦事處處長蘇啟誠自縊死亡事件有關，甚至暗指告訴人黃國書係「…下令殺人的主謀…」、「…幫助殺人的幫兇…」。

臉書文字內容均可經公開散布而由不特定閱聽大眾觀看收聽得知，已嚴重貶抑、減損黃國書之譽及人格評價，並影響選民投票支持黃國書當選意願。