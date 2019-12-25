酒駕婦輾過酒駕騎士成植物人 遭判2年10月得賠665萬

桃園李姓婦人酒駕輾過同樣因酒駕自摔的張姓騎士，造成他頭、胸重創成植物人，但李當下沒替他報案送醫反而逃逸，刑事被依酒駕致重傷、肇逃等判2年10月，張妻提附帶民事向李求償1090萬多元，法院審酌張也應負百分之20過失責任，再扣除保險理賠，判李得賠張665萬多元，可上訴。

檢警調查，李婦（66歲）2017年10月15日在中壢喝完1瓶600毫升的啤酒開車回家，晚上9點多行經八德崁頂路、金城街口時，因前方張男自摔倒地遭李輾壓頭、胸，傷勢嚴重搶救雖撿回一命卻成植物人，李當下沒報案反而逃逸。

所幸有目擊民眾沿路跟隨，最後將李攔下報案，警方到場測得她呼氣值達每公升0.39毫克；審理時，李供稱車禍時感覺有輾過東西，所以有放慢車速，用後照鏡看到1輛機車，以為是輾過機車就直接離開了，直到被民眾攔下才知輾到人。

但法院勘驗監視器發現，李開車輾壓張身體中央部位，車輛上下大幅震動一下，緩慢前行3秒後，過了7秒才繼續前行，可見她當下確實感受壓到物，最後仍逃離現場，主觀上對交通肇逃有間接故意，刑事部分依酒駕致人重傷、肇事逃逸，各判李1年6月，2罪應執行2年10月。

張的妻子提起附帶民事求償，依醫藥費、勞動力減損，及精神撫慰金300萬元等，一共向李求償1190萬多元；而李經法院通知未到場，也沒提出書狀聲明。

民事庭審酌，張妻提出相關就醫花費，及勞動力減損367萬元等部分均屬有據，應予准許，精神撫慰金部分認定以200萬元妥適，認定一共求償金額為1090萬1525元。