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檢察官遭求償百萬批「豬隊友」 法官、鄧文聰都來作證

2019-12-25 13:10聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

法治時報社長黃越宏不滿台北地檢署檢察官林達接受媒體採訪時，未經查證即以「施壓」一詞指他意圖影響幸福人壽案的審判結果，而對法官施壓，嚴重侵害其名譽權，提告請求給付100萬元。台北地院今上午開庭，傳喚一審審理幸福人壽案的法官江俊彥、提訊幸福人壽前董事長鄧文聰作證。

黃越宏在開庭前遞狀撤告，認為林達「作秀成癖，令人噁心」，與其滿足林達愛做秀的病態，還不如撤告，另批林達「當檢察官卻不敢查辦法官，令人噁心」、「自大多嘴，與其攻防徒增噁心，想想還是撤告算了」。

台北地院開庭，今傳喚江俊彥作證；江俊彥指出，幸福人壽案2016年4月開始密集審理，同年6月初辯論終結，定6月底宣判，而黃越宏在宣判前2周找他，他幾經思索有回電，黃越宏在電話中有提到鄧文聰聲請具保停止羈押裁定的問題，他也有和黃越宏解釋，行政上確實有疏失，若鄧文聰或辯護人有意見，法院也只能檢討。黃越宏也說幸福人壽案利益非常龐大，法院要小心處理。

江俊彥說，黃越宏又講手上握有他加班費、出缺勤的不利事證，希望約出來見面給他辯駁的機會，但當時距離幸福人壽案宣判不遠，他跟黃越宏回應，要見面可以，但要等宣判之後；黃越宏不斷要求他見面，且預計講電話的下周見報，「要不要出來看事證，自己決定」。

他指出，他和黃越宏通過電話後，也有和審判長討論，並跟當時的法院院長報告，而擔心和黃越宏見面徒增不必要的困擾，他最後沒有和黃越宏見面。法官問及主觀上是否認為有被關說或威脅，江俊彥則回應，他只知道黃越宏當時很想見面，但黃越宏見面後想做什麼不清楚，「我自己是覺得沒有到心生恐懼的程度」。

鄧文聰作證說，他不認識黃越宏，在高院同意他交保之前也沒有聽過法治時報，但媒體事後大肆報導他關說，他懷疑有心人要刻意對他作出不利的報導。他非常不認同黃越宏的報導，因為會造成法官對他印象不好，他也不需要關說，因為他相信司法是公正的。

林達庭未聲請傳喚士林地檢署前檢察長林朝松作證，因林朝松也被黃越宏辱罵、恐嚇。法官諭知2020年2月26日上午9點半續行言詞辯論。

林達庭後受訪指出，他對黃越宏當初打電話妨害司法公正的行為感到痛心，令人不齒，江俊彥明確表示黃越宏直指他差勤不正常，硬要他出來見面，不斷說要單獨見面，不能在電話中講，又講到幸福人壽審理程序問題，一般人都可以了解這是對法官施壓，干涉司法的行為，且江俊彥說就是在幸福人壽案宣判前2周，接到電話，怎麼會在這麼關鍵、敏感的時刻，「這不是要影響最終的審判嗎？」

他說，黃越宏卻在書狀中說他是在2015年底、2016年初和江俊彥講電話，時間點差了半年，故意混淆時間點，黃越宏今天不敢來開庭，還說要撤告，就是不敢來面對，因為江俊彥今天講的內容會讓他非常丟臉，所以不敢來；他不同意撤告，因為是非黑白要有一個公道，今天黃越宏可以秘密打電話硬逼法官見面，卻不敢來開庭面對，他希望司法判決清清楚楚把一切寫出來，要讓外界知道黃越宏是如何妨害司法的。

林達說，從電話內容看來，黃越宏就是想幫鄧文聰影響法院，雖然鄧文聰對此行為毫不知情，也非常不認同，事實上「黃越宏就是幫倒忙的豬隊友」，他希望在台灣所有的被告不要去相信自稱可以接觸法官、影響司法公正的人。

檢察官林達今出庭批黃越宏是幫倒忙的豬隊友。記者林孟潔／攝影
檢察官林達今出庭批黃越宏是幫倒忙的豬隊友。記者林孟潔／攝影
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鄧文聰司法檢察官

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