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路上洞害工程師摔癱國賠967萬 基市府：提代位求償訴訟

2019-12-25 12:19聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

男子蔡川典5年前參加基隆市政府主辦的「鐵人三項競賽活動」，在自由車競速項目賽程中，因湖海路2.6公里處賽道有坑洞，導致單車震動彈跳而失控，他撞擊路邊水泥護欄後倒地，頸椎等多處骨折，雙下肢永久癱瘓。蔡請求國賠，兩名女兒也認為精神上受痛苦而求償，二審判基隆市政府須賠償967萬餘元，其中蔡獲賠883萬餘元，2女各獲賠42萬元；最高法院昨天駁回上訴，全案確定。

基隆市政府教育處副處長陳淑貞今天回應此案說，有關蔡川典先生向市府提起國家賠償的案子，全案確定，市府對法院的判決表示尊重，市府再度對蔡先生及子女、家屬表達關懷，市府會負起應有的責任。至於後續，因當初是委託給某單項協會承辦單位，相關承辦安全鑑定及賽道的檢查，市府會提起代位求償訴訟，維護市府的權益。

二審主要認為，該路段確實有坑洞，和內政部營建署編定的市區道路鋪面養護作業手冊所載「縣市道路」、「瀝青混凝土」、「面層」高低差正負0.5公分標準不符。基市府未依「基隆市市區道路養護優先評估要點」規定及時修復或設置警示號誌等措施，且委託的鐵人三項協會也承認賽前進行會勘時，就發現坑洞存在，市府卻沒有任何防阻危險的作為，因坑洞與蔡川典摔倒受傷有因果關係，高院認為基市府應負國賠責任。不過，蔡川典未注意車前狀況，應負30％過失比例責任。

路上洞害工程師摔癱國賠967萬。圖／ 報系資料照片
路上洞害工程師摔癱國賠967萬。圖／ 報系資料照片
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基隆國賠修復

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