派出所長私吞買機車的5萬元現金 最高法院判3年8月

高雄旗山警分局嶺口派出所前所長徐洪貴私吞買機車的5萬元現金，並收受一台電視，被檢方依貪汙罪嫌起訴，一審依詐欺罪判他9月徒刑，二審認為電視部分無罪，5萬元部分改依貪汙罪嫌判3年8月徒刑，褫奪公權2年；最高法院駁回上訴，全案定讞。

徐洪貴2012年4月到2017年7月間擔任嶺口所長，他2015年5月間向某宮廟蔡姓負責人稱派出所備勤室需要電視，蔡購入電視後送他，但他卻沒擺在備勤室；徐同年10月再開口稱警局有募集機車活動，希望能捐5萬為派出所添購機車，蔡找2友人湊足5萬，交付給徐，但徐私吞現金沒有用來買機車。

高雄市警局接獲檢舉後展開調查，事情曝光後，徐立即被調移離主管職務。徐供稱，他將所長寢室的舊電視搬到備勤室給同仁使用，再將新電視放在所長寢室；5萬元則是因為勸募機車活動已經停止了，蔡表示先放他那，等下次活動，他才先保管。

一審認為，派出所同仁證稱沒用過新電視，且所長寢室僅徐可使用，可見挪為私用；分局也沒接獲陳報有5萬元捐款，徐察覺事發便還錢，明顯有私吞意圖，認定徐利用詐術騙取電視及5萬，依2個詐欺取財罪，合併判9月徒刑。