移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑

越南阮姓移工去年搭公車時，赤著雙腳放在前方座位椅背與椅墊間，以腳趾頭撥弄女乘客臀部，經她制止後，又繼續對她性騷擾。經被害人告訴司機，由司機載往派出所報案，台中高分院依違反性騷擾防治法將他判刑3月，得易科罰金，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。全案確定。

合議庭審酌，阮姓移工不僅經被害人制止後恣意再為第二次，完全不尊重他人，且犯後一再否認犯行，不知悔悟，態度甚差，所為使被害人羞憤又難過，心裡留下無法抹滅陰影。阮男為越南籍外國人，卻對台灣女性的身體與隱私，不知尊重，公然在公車上，對被害人性騷擾，予以判刑3月。全案定讞。

被害人指控「對方就坐在我的後面，一開始先把兩隻腳跨扶手上面，就是我的右邊，一開始我沒有理會，之後對方就把兩隻腳放在我的座椅椅背跟椅子的縫隙，就開始一直摳我的屁股」。

被害人說「我有起身轉身看著說請把腳放下來，對方一副裝不知道的樣子，我一直重複跟他說請把腳放下來他都不聽，直到我用手指著他的腳，請他放下來他才把腳放下來，但過了一下子對方又把腳放在椅子縫隙，繼續摳我的屁股，之後我很害怕，我去告訴司機」。

阮男坦承搭乘豐原客運公車，坐在被害人正後方，但否認對她性騷擾，辯稱「我與她當時都是坐在靠窗邊的位置，我只有將赤著的雙腳放在窗台上，她有跟我說腳不可以放在那裡，我就立刻把腳放下來，之後就睡著了」。法官不採信。