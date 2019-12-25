特戰狼扮警察性侵弱智男 辯「從頭到尾都沒做」仍判9年

邵姓男子2017年5月凌晨時駕小客車經礁溪蘭城橋旁堤防，發現一年輕人在路邊小解，邵佯裝警察「盤查」，發現對方智能不足，竟要求年輕人交出隨身物品後，再恫嚇犯「公然猥褻」，強令他上車、載往宜蘭市家中性侵。一審依對心智缺陷之人犯強制性交罪判9年徒刑，強制罪部分處6月得易科罰金之刑，高等法院今駁回上訴。

邵（44歲）是特種部隊退伍，曾因妨害性自主和竊盜案分別被判處7年、10月，2016年5月才出獄。去年3月8日，邵路過宜蘭市一房仲公司，從落地窗看到辦公室內只有鄭姓女房仲留守，謊稱裝要購屋，要求鄭女帶他去看附近的成屋，卻劫財。邵擔心她逃跑，脫光她衣服，女房仲交出7000元求脫身。宜蘭地院依加重強盜罪判邵8年徒刑，沒收犯罪所得，二、三審皆駁回上訴。

邵這次雖坦承有載年輕人回家，但否認性侵，辯稱「我不認識他，當天開車經過橋旁的堤防下車尿尿，有看到年輕人在那邊尿尿還是上大號，便問為何這麼晚還不回家？年輕人說他沒有家，也不想回去」；因車上還有一個朋友，三人原要去吃消夜，但年輕人婉拒。

年輕人的母親說，兒子有智能障礙，反應比較慢，但可自理生活。邵姓男子的車上擋風玻璃貼有和平鴿近似警徽的標誌，又有外觀像是手槍的打火機，法官認為他利用被害人智能缺陷而騙稱是「警察」，還奪走被害人兩支手機。

強制性交罪部分，因邵的說詞反覆，他和年輕人又不相識，為何要帶年輕人回家？而年輕人說自己有固定工作，並與父母同住，根本不是「無家可歸」之人。邵在宜院審理時「主動要求測謊」，但未通過。