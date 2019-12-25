半夜上網疲累外出透風 摀夜歸女口鼻摟腰判刑

何姓男子半夜騎機車在台中市見夜歸女子小蘋，尾隨小蘋至她的住處前，以手摀住她的口鼻，再摟住她的腰，被害人大聲呼救，何嫌騎機車逃逸，經被害人報警查獲，他否認強制犯行，法官不採信，依強制、違反性騷擾防法法等罪將他判刑6月，得易科罰金。可上訴二審。

何男坦承有從後面抱住小蘋，而犯性騷擾罪，但否認強制罪犯行，辯稱「當天我精神狀況很差，上網打到一半覺得很疲累想回去，忽然在轉角看到她，不知不覺就跟著她的車走，我用雙手抱住她，但抱到哪裡我不清楚，她尖叫時我就馬上清醒放開她，我沒有用手摀住甲女的口鼻，也沒有將她強押在地」。

判決書指出，何男5月26日凌晨，在台中市街頭見小蘋獨自一人騎乘機車經過，竟心生邪念，騎重型機車一路尾隨，他見小蘋於住處前停車正欲開門，且四下無人之際，自她後方以右手摀住被害人口鼻，再以左手摟住她腰際，致她受驚，極力掙脫，他見狀仍欲持續強摀甲女口鼻，以此強制方式使她無法自由行動期間長達20秒，後她掙脫被摀口鼻之際，立即大聲呼救，何見事跡敗露，隨即起身騎機車逃離現場。