靠臉吃飯…與男拉扯掉溝臉受創嚴重 女公關求償判賠280萬

台中市某視聽歌唱城許姓公關小姐，去年與林男發生爭執，重心不穩掉落梅川溝渠，致顏面撕裂傷、鼻撕裂傷、口腔撕裂傷、牙齒斷裂合併牙齦撕裂傷等傷害， 二審依強制罪判林男拘役30日、依過失傷害罪判刑3月。被害人以她顏面受創嚴重，請求損害賠償，台中地院判決林男賠償許女新台幣280萬餘元。可上訴二審。

判決書指出，林男與許女為朋友，去年3月23日晚間，先在許女上班處飲酒後，兩人於次日凌晨，共同搭乘計程車返回許女位於中市北屯區梅川東路的住處。林男堅持要隨許女下車，許女即改稱欲返回父母位在潭子區住處，不願下車，林男強行拉著許女的手下車，雙方在梅川溝渠旁爭執，許女隨後站立在梅川溝渠平台。

林男持續與許女拉扯，致許女因重心不穩掉落溝渠，致受有顏面撕傷、頸部擦挫傷、鼻撕裂傷、牙齒斷裂、兩側上肢擦挫傷。附近住聽到林男、許女爭吵聲報警，員警趕到時，發現許女跌落溝渠，並將許女送醫治療。台中高分院依強制罪將林男判處拘役30日，過失傷害罪判刑3月。

被害人許女主張，事故前任職於視聽歌唱城擔任公關小姐，工作性質仰賴臉部外觀，但因本件事故造成顏面受創嚴重，需進行漫長療程，請求損害賠償，要求林男賠償醫療費用、工作損失、勞動能力損失及精神慰撫金，共428萬餘元。

林男辯稱，他出手拉許女下車時間極為短暫，她的身體未受有傷害，且當時她可將他的手撥掉，並非完全無法反抗。並表示，許女飲酒後自行爬上梅川溝渠旁欄杆處平臺，與他的行為間不具相當因果關係，他不負過失責任。法官不採信。

法官查出，許女顏面部外傷，右上、右下及左下正中門牙喪失，右下側切齒牙根斷於齒槽骨內，齒槽骨發炎併發感染，右上齒、左下側切齒及犬齒斷裂，右上側切齒、左上正中門牙及側切齒鬆脫，右上第一小臼齒至第二大臼齒區齒槽骨斷裂位移。