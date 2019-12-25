親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

罷工犧牲的孩子？ 法國「兒童耶誕返鄉火車」停駛風波

越女疑遭勒斃！警方急尋丈夫 竟在出海口成了浮屍

靠臉吃飯…與男拉扯掉溝臉受創嚴重 女公關求償判賠280萬

2019-12-25 07:39聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市某視聽歌唱城許姓公關小姐，去年與林男發生爭執，重心不穩掉落梅川溝渠，致顏面撕裂傷、鼻撕裂傷、口腔撕裂傷、牙齒斷裂合併牙齦撕裂傷等傷害， 二審依強制罪判林男拘役30日、依過失傷害罪判刑3月。被害人以她顏面受創嚴重，請求損害賠償，台中地院判決林男賠償許女新台幣280萬餘元。可上訴二審。

判決書指出，林男與許女為朋友，去年3月23日晚間，先在許女上班處飲酒後，兩人於次日凌晨，共同搭乘計程車返回許女位於中市北屯區梅川東路的住處。林男堅持要隨許女下車，許女即改稱欲返回父母位在潭子區住處，不願下車，林男強行拉著許女的手下車，雙方在梅川溝渠旁爭執，許女隨後站立在梅川溝渠平台。

林男持續與許女拉扯，致許女因重心不穩掉落溝渠，致受有顏面撕傷、頸部擦挫傷、鼻撕裂傷、牙齒斷裂、兩側上肢擦挫傷。附近住聽到林男、許女爭吵聲報警，員警趕到時，發現許女跌落溝渠，並將許女送醫治療。台中高分院依強制罪將林男判處拘役30日，過失傷害罪判刑3月。

被害人許女主張，事故前任職於視聽歌唱城擔任公關小姐，工作性質仰賴臉部外觀，但因本件事故造成顏面受創嚴重，需進行漫長療程，請求損害賠償，要求林男賠償醫療費用、工作損失、勞動能力損失及精神慰撫金，共428萬餘元。

林男辯稱，他出手拉許女下車時間極為短暫，她的身體未受有傷害，且當時她可將他的手撥掉，並非完全無法反抗。並表示，許女飲酒後自行爬上梅川溝渠旁欄杆處平臺，與他的行為間不具相當因果關係，他不負過失責任。法官不採信。

法官查出，許女顏面部外傷，右上、右下及左下正中門牙喪失，右下側切齒牙根斷於齒槽骨內，齒槽骨發炎併發感染，右上齒、左下側切齒及犬齒斷裂，右上側切齒、左上正中門牙及側切齒鬆脫，右上第一小臼齒至第二大臼齒區齒槽骨斷裂位移。

法官審酌，被害人因林男的強制行為及過失傷害行為，而受有顏面撕裂傷等傷勢，事發至今仍持續接受手術治療，後續並需進行牙齒贗復重建治療，非經相當期間無法復原，將來復原狀況亦未可知，更必須忍受多次牙齒整建與生活上不便，所受身心影響均非輕，因此判林男應賠償被害人280萬餘元。

視聽歌唱城許姓公關小姐與林男發生爭執，重心不穩掉落梅川溝渠，致顏面撕裂傷、鼻撕裂...
視聽歌唱城許姓公關小姐與林男發生爭執，重心不穩掉落梅川溝渠，致顏面撕裂傷、鼻撕裂傷約、口腔撕裂傷、牙齒斷裂合併牙齦撕裂傷等傷害， 被害人以她顏面受創嚴重，請求損害賠償，台中地院判決林男賠償許女新台幣280萬餘元。可上訴二審。圖／本報資料照
分享

牙齒事故傷害罪

延伸閱讀

南投草屯傳工安意外 廠主踩破採光罩墜地釀1傷...

娃娃車與小客貨車路口擦撞 2孩童撕裂傷、牙撞...

彰化娃娃車遭追撞 8孩童送醫檢查救治

攜有婦夫飛海外辦浪漫婚禮 女經理判賠10萬元

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

小燈泡案 王婉諭首度要求判死

2019-12-25 00:02

性侵虐死少女焚屍 主犯逃死刑

2019-12-25 00:09

樂陞主嫌 借2億交保 沒還錢回籠

2019-12-25 00:19

紅臉督勤被尾隨檢舉 警官拒酒測記大過

2019-12-25 00:14

客製化 山老鼠一條龍作案

2019-12-25 00:11

散布「中選會準備要作票」謠言 她被裁罰5000元

2019-12-24 17:36

影／王齡嬌告賄選再槓邱議瑩 邱辦擬告「誣告」反擊

2019-12-24 17:33

新住民刮彩券誤以為中200萬 怒告彩卷行老闆侵占

2019-12-24 17:12

影／許金龍還不出2億保證金 求情解釋仍遭當庭上銬羈押

2019-12-24 16:31

女子隨機刺傷華僑判7年6月 法官：確有殺人犯意

2019-12-24 16:01

重回看守所！借2億交保卻沒還錢 許金龍當庭被裁定羈押

2019-12-24 15:10

影／前助理被控是楊蕙如的上線 立委黃國書下午提告

2019-12-24 15:04

沒人住換水表水費卻破2萬元 法官判免繳

2019-12-24 14:19

只因1張幽靈選票 烏來區代朱鴻益當選無效確定

2019-12-24 14:13

路上有洞害「三鐵」工程師摔癱 基隆市府要賠967萬確定

2019-12-24 14:08

影／借2億交保沒還一毛恐再羈押 許金龍：我真的這麼壞？

2019-12-24 13:32

影／主張「小燈泡」凶手判死 王婉諭：讓其他小孩平安長大

2019-12-24 13:23

幫弟扔竹籠偷入掩埋場 竹市環保局技士判緩刑

2019-12-24 13:17

遭控收2萬洩查賭消息 岡山燕巢所前員警大逆轉貪汙無罪

2019-12-24 12:52

宜蘭三星分局勤指中心主任涉酒駕 記大過調職

2019-12-24 12:24

A50元硬幣 漢堡店女店員犯業務侵占處3月

2019-12-24 11:57

男子喝酒跨坐發動機車上 法院認沒有「駕駛」判無罪

2019-12-24 11:40

影／超級大山老鼠！盜伐50噸林木客製化還接單宅配

2019-12-24 11:40

消費「嬰兒」黑韓國瑜？韓辦告三立副總違反選罷法

2019-12-24 11:35

福大材料循環假交易美化財報 董事長違反證交法遭起訴

2019-12-24 11:05

帳戶只剩65元 工人無本下注1萬運彩落跑

2019-12-24 11:01

9考生未過律師考試400分門檻提告 黃國昌：考選部顢頇

2019-12-24 10:45

剛換新水表用水竟飆到2671度 法官判用戶免繳2萬多水費

2019-12-24 09:20

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

新北市立委候選人徐金菊丈夫 平安夜傳輕生

2019-12-24 21:04

台南陳姓工人遭油壓機夾頭 身首異處當場死亡

2019-12-24 18:36

日本金閣寺池塘撈出台灣人護照 眼尖網友猜：高雄的她？

2019-12-24 09:59

有教化可能性！竹東少女性侵再焚屍 主嫌躲過死刑

2019-12-24 10:13

影／超級大山老鼠！盜伐50噸林木客製化還接單宅配

2019-12-24 11:40

影／主張「小燈泡」凶手判死 王婉諭：讓其他小孩平安長大

2019-12-24 13:23

怨抽成太高無法負荷 早餐店一張公告惹毛外送員

2019-12-24 10:21

台中木工廠火警悶燒 國道行車驚見黑煙竄天際

2019-12-24 12:13

平安夜輕生 立委候選人徐金菊丈夫送醫不治

2019-12-24 22:01

影／太狠了吧！騎士瑞芳撞倒老太太疑似把人丟下橋逃逸

2019-12-24 22:45

影／台中工廠深夜火警 義消嘆：平安夜不平靜

2019-12-24 23:15

用路人勿超速！台南溪北新啟用這支「雙向」照相桿

2019-12-24 14:54

丈夫平安夜輕生 新北市立委候選人徐金菊：考慮暫停選舉活動

2019-12-24 21:31

毒死人！三重2男1女開毒趴 疑過量1死2昏迷

2019-12-24 14:06

重回看守所！借2億交保卻沒還錢 許金龍當庭被裁定羈押

2019-12-24 15:10

影／借2億交保沒還一毛恐再羈押 許金龍：我真的這麼壞？

2019-12-24 13:32

他打賭贏得手搖飲料 店員驚：沒做過這麼貴的客製化飲料

2019-12-24 22:02

她抽到老闆「舊鞋盒」交換禮物 打開一看竟是10萬現鈔

2019-12-24 19:29

疑爭吵丈夫勒斃妻子後尋短 遺體竟同天被發現

2019-12-25 08:04

他吃麵遇單親母子心酸對話 下秒暖心幫結帳買兩碗

2019-12-24 18:25

路上有洞害「三鐵」工程師摔癱 基隆市府要賠967萬確定

2019-12-24 14:08

影／北海岸罕見送肉粽 抬樹枝引領前行敲鑼請生人迴避

2019-12-24 19:56

9考生未過律師考試400分門檻提告 黃國昌：考選部顢頇

2019-12-24 10:45

影／北市鋰電池倉庫大火 2次閃燃9名消防員送醫

2019-12-24 10:05

台南工人遭油壓機「斬首」 業者遭勞檢勒令停工

2019-12-24 20:14

「啊」一聲！ 岡山警突昏厥倒地一度沒心跳 CPR搶回一命

2019-12-24 19:53

消費「嬰兒」黑韓國瑜？韓辦告三立副總違反選罷法

2019-12-24 11:35

宜蘭三星分局勤指中心主任涉酒駕 記大過調職

2019-12-24 12:24

中市太平坪林森林公園 一名70歲男子溺水

2019-12-24 13:08

韓國瑜舅子說「吃毒無罪」 法務部：勿傳不實消息

2019-12-24 12:17

北海岸石門海邊今天傍晚送肉粽 生人迴避

2019-12-24 17:20

小燈泡案 王婉諭首度要求判死

2019-12-25 00:02

影／許金龍還不出2億保證金 求情解釋仍遭當庭上銬羈押

2019-12-24 16:31

【即時短評】毒品修法惹議 見證國家機器動得厲害

2019-12-24 23:22

剛換新水表用水竟飆到2671度 法官判用戶免繳2萬多水費

2019-12-24 09:20

黑人朋友夜半迷失三重受助 大讚台灣女警可愛聰明

2019-12-24 14:50

福大材料循環假交易美化財報 董事長違反證交法遭起訴

2019-12-24 11:05

闖女兵寢室窺探10分鐘 上兵好奇的代價是拘役45天

2019-12-24 13:24

影／台東建築工人墜樓 縣府：違反職安可罰2至100萬元

2019-12-24 10:59

靠臉吃飯…與男拉扯掉溝臉受創嚴重 女公關求償判賠280萬

2019-12-25 07:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top