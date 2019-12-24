影／王齡嬌告賄選再槓邱議瑩 邱辦擬告「誣告」反擊
國民黨高雄第一選區立委參選人王齡嬌前天開直播槓同選區對手，指控民進黨立委邱議瑩涉賄，透過助理向地方廟宇贈禮，還聲稱有選民投訴邱賄選綁樁，邀邱到美濃天后宮媽祖面前發誓「沒有賄選」，邱陣營昨赴橋頭地檢署遞狀，反控王齡嬌意圖使人不當選、妨害名譽等罪。王齡嬌今下午親赴橋頭地檢署，按鈴申告邱議瑩涉嫌賄選。
王齡嬌緊咬邱議瑩涉賄，昨邀邱議瑩向美濃天后宮的媽祖發誓沒有賄選，「很遺憾，她缺席」。繼指稱邱議瑩上月16日藉李姓名義贈禮內門區竹峰宮建廟16週年慶典活動平安宴，並宴請美濃區民進黨里長與樁腳在旗山大阪次郎餐廳用餐後，王齡嬌今天再控訴邱於今年9月7日贊助1萬元供大社承天宮整修，鯤州宮、明山宮也陸續有收到邱的贊助。
「這不涉及賄選嗎？檢調不用調查嗎？」王齡嬌表示，現正在選舉階段，邱議瑩身為候選人，卻不斷大喇喇贊助禮品、甚至現金、花籃，決定提告賄選，也呼籲檢調單位立即蒐證相關收據查辦。
王齡嬌按鈴申告後，至橋頭地檢署錄製筆錄；橋頭地檢署表示，將根據現有證據依法查辦。至於邱議瑩競選辦公室則回應，會蒐集證據，擬委請律師盡快提告誣告。
邱議瑩辦公室昨就透過委任律師陳建宏表示，針對助理部分，經過昨晚緊急查證，該助理已經連續好幾年有個人在贊助廟的活動，跟邱議瑩委員沒任何關係；另外在11月24日在餐廳宴請樁腳部分，也跟委員確認過根本不知當天有這行程，另準備上億元資金壟斷特定媒體、賄選部分，這更是子虛烏有。
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