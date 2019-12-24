親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻身

影／王齡嬌告賄選再槓邱議瑩 邱辦擬告「誣告」反擊

2019-12-24 17:33聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

國民黨高雄第一選區立委參選人王齡嬌前天開直播槓同選區對手，指控民進黨立委邱議瑩涉賄，透過助理向地方廟宇贈禮，還聲稱有選民投訴邱賄選綁樁，邀邱到美濃天后宮媽祖面前發誓「沒有賄選」，邱陣營昨赴橋頭地檢署遞狀，反控王齡嬌意圖使人不當選、妨害名譽等罪。王齡嬌今下午親赴橋頭地檢署，按鈴申告邱議瑩涉嫌賄選。

王齡嬌緊咬邱議瑩涉賄，昨邀邱議瑩向美濃天后宮的媽祖發誓沒有賄選，「很遺憾，她缺席」。繼指稱邱議瑩上月16日藉李姓名義贈禮內門區竹峰宮建廟16週年慶典活動平安宴，並宴請美濃區民進黨里長與樁腳在旗山大阪次郎餐廳用餐後，王齡嬌今天再控訴邱於今年9月7日贊助1萬元供大社承天宮整修，鯤州宮、明山宮也陸續有收到邱的贊助。

「這不涉及賄選嗎？檢調不用調查嗎？」王齡嬌表示，現正在選舉階段，邱議瑩身為候選人，卻不斷大喇喇贊助禮品、甚至現金、花籃，決定提告賄選，也呼籲檢調單位立即蒐證相關收據查辦。

王齡嬌按鈴申告後，至橋頭地檢署錄製筆錄；橋頭地檢署表示，將根據現有證據依法查辦。至於邱議瑩競選辦公室則回應，會蒐集證據，擬委請律師盡快提告誣告。

邱議瑩辦公室昨就透過委任律師陳建宏表示，針對助理部分，經過昨晚緊急查證，該助理已經連續好幾年有個人在贊助廟的活動，跟邱議瑩委員沒任何關係；另外在11月24日在餐廳宴請樁腳部分，也跟委員確認過根本不知當天有這行程，另準備上億元資金壟斷特定媒體、賄選部分，這更是子虛烏有。

國民黨高雄第一選區立委參選人王齡嬌今赴橋頭地檢署，控訴民進黨立委邱議瑩贊助宮廟涉...
國民黨高雄第一選區立委參選人王齡嬌今赴橋頭地檢署，控訴民進黨立委邱議瑩贊助宮廟涉賄。記者賴郁薇／攝影
分享

邱議瑩賄選王齡嬌2020選舉2020選舉高雄市立委

延伸閱讀

高雄／送禮涉賄？王齡嬌、邱議瑩互槓

王齡嬌控送禮宴客撒錢 邱議瑩提告：以正視聽

王齡嬌二度向邱議瑩下戰帖 轉送選民心意竟疑是...

高雄一選區／王齡嬌下辯論戰帖 邱議瑩婉拒

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

新住民刮彩券誤以為中200萬 怒告彩卷行老闆侵占

2019-12-24 17:12

影／許金龍還不出2億保證金 求情解釋仍遭當庭上銬羈押

2019-12-24 16:31

重回看守所！借2億交保卻沒還錢 許金龍當庭被裁定羈押

2019-12-24 15:10

散布「中選會準備要作票」謠言 她被裁罰5000元

2019-12-24 17:36

女子隨機刺傷華僑判7年6月 法官：確有殺人犯意

2019-12-24 16:01

影／前助理被控是楊蕙如的上線 立委黃國書下午提告

2019-12-24 15:04

沒人住換水表水費卻破2萬元 法官判免繳

2019-12-24 14:19

只因1張幽靈選票 烏來區代朱鴻益當選無效確定

2019-12-24 14:13

路上有洞害「三鐵」工程師摔癱 基隆市府要賠967萬確定

2019-12-24 14:08

影／借2億交保沒還一毛恐再羈押 許金龍：我真的這麼壞？

2019-12-24 13:32

影／主張「小燈泡」凶手判死 王婉諭：讓其他小孩平安長大

2019-12-24 13:23

幫弟扔竹籠偷入掩埋場 竹市環保局技士判緩刑

2019-12-24 13:17

遭控收2萬洩查賭消息 岡山燕巢所前員警大逆轉貪汙無罪

2019-12-24 12:52

宜蘭三星分局勤指中心主任涉酒駕 記大過調職

2019-12-24 12:24

A50元硬幣 漢堡店女店員犯業務侵占處3月

2019-12-24 11:57

男子喝酒跨坐發動機車上 法院認沒有「駕駛」判無罪

2019-12-24 11:40

影／超級大山老鼠！盜伐50噸林木客製化還接單宅配

2019-12-24 11:40

消費「嬰兒」黑韓國瑜？韓辦告三立副總違反選罷法

2019-12-24 11:35

福大材料循環假交易美化財報 董事長違反證交法遭起訴

2019-12-24 11:05

帳戶只剩65元 工人無本下注1萬運彩落跑

2019-12-24 11:01

9考生未過律師考試400分門檻提告 黃國昌：考選部顢頇

2019-12-24 10:45

剛換新水表用水竟飆到2671度 法官判用戶免繳2萬多水費

2019-12-24 09:20

不滿媳婦與兒離婚 祖母竟逼孫女罵母親髒話

2019-12-24 01:51

送錢送茶酒 退役中校誘現役軍官潛伏被訴

2019-12-24 00:27

罵前妻妓女恐嚇撞死妻女 莽漢賠20萬元換緩起訴

2019-12-23 19:12

女會員拉筋手臂受傷提告 健身教練疏失被起訴

2019-12-23 16:18

肌腱炎手術致肌腱斷裂 骨科醫師有疏失遭起訴

2019-12-23 15:14

貪34元牛奶糖連2次不結帳 女被判罰2萬元

2019-12-23 12:56

王齡嬌控送禮宴客撒錢 邱議瑩提告：以正視聽

2019-12-23 12:55

妻與男人汽車旅館K歌歡唱？丈夫偕友抓姦惹上官司

2019-12-23 12:12

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

日本金閣寺池塘撈出台灣人護照 眼尖網友猜：高雄的她？

2019-12-24 09:59

有教化可能性！竹東少女性侵再焚屍 主嫌躲過死刑

2019-12-24 10:13

影／主張「小燈泡」凶手判死 王婉諭：讓其他小孩平安長大

2019-12-24 13:23

影／超級大山老鼠！盜伐50噸林木客製化還接單宅配

2019-12-24 11:40

怨抽成太高無法負荷 早餐店一張公告惹毛外送員

2019-12-24 10:21

北市鋰電池倉庫暗夜大火還傳爆炸 更有消防員灼傷送醫

2019-12-24 05:06

中山高小貨車追撞國道施工車輛起火 駕駛卡車上燒死

2019-12-23 22:20

台中木工廠火警悶燒 國道行車驚見黑煙竄天際

2019-12-24 12:13

中山高車禍南二高晚間又施工 用路人轉來轉去怨聲四起

2019-12-23 22:46

他交換禮物送「電扇」被嫌 一拆包裝網笑：騙很大

2019-12-23 21:37

小貨車撞進歷史建築大山車站 稱「頭暈」抽血確認酒駕

2019-12-23 19:32

彰化娃娃車遭追撞 8孩童送醫檢查救治

2019-12-23 17:54

重回看守所！借2億交保卻沒還錢 許金龍當庭被裁定羈押

2019-12-24 15:10

用路人勿超速！台南溪北新啟用這支「雙向」照相桿

2019-12-24 14:54

影／借2億交保沒還一毛恐再羈押 許金龍：我真的這麼壞？

2019-12-24 13:32

年邁阿公獨養2孫女 餐餐吞青菜

2019-12-24 00:15

消費「嬰兒」黑韓國瑜？韓辦告三立副總違反選罷法

2019-12-24 11:35

影／北市鋰電池倉庫大火 2次閃燃9名消防員送醫

2019-12-24 10:05

韓國瑜舅子說「吃毒無罪」 法務部：勿傳不實消息

2019-12-24 12:17

宜蘭三星分局勤指中心主任涉酒駕 記大過調職

2019-12-24 12:24

9考生未過律師考試400分門檻提告 黃國昌：考選部顢頇

2019-12-24 10:45

情同家人！絕世好外傭花數萬元買「名牌包+手表」贈僱主

2019-12-23 18:30

不滿媳婦與兒離婚 祖母竟逼孫女罵母親髒話

2019-12-24 01:51

毒死人！三重2男1女開毒趴 疑過量1死2昏迷

2019-12-24 14:06

路上有洞害「三鐵」工程師摔癱 基隆市府要賠967萬確定

2019-12-24 14:08

選前斬境外資金 高雄破3案地下匯兌近30億

2019-12-23 18:13

剛換新水表用水竟飆到2671度 法官判用戶免繳2萬多水費

2019-12-24 09:20

影／追撞工程車年輕駕駛成焦屍 警方疑未留意前方肇事

2019-12-23 23:42

只因1張幽靈選票 烏來區代朱鴻益當選無效確定

2019-12-24 14:13

福大材料循環假交易美化財報 董事長違反證交法遭起訴

2019-12-24 11:05

比一般火警更恐怖 大量鋰電池著火「更毒更烈易閃燃」

2019-12-24 10:58

影／台東建築工人墜樓 縣府：違反職安可罰2至100萬元

2019-12-24 10:59

私吞安家費？ 運毒牽線人遭潑酸斷手腳筋

2019-12-24 00:12

影／許金龍還不出2億保證金 求情解釋仍遭當庭上銬羈押

2019-12-24 16:31

同業口角 娃娃機台主遭爆打丟命

2019-12-24 00:07

中市太平坪林森林公園 一名70歲男子溺水

2019-12-24 13:08

怒批「吸毒無罪」是謠言 蔡清祥突出面喊辦假消息

2019-12-24 14:38

檢警查獲15台人涉跨國賭博機房 年獲利30多億元

2019-12-24 00:54

闖女兵寢室窺探10分鐘 上兵好奇的代價是拘役45天

2019-12-24 13:24

男蟲一人分飾兩角 玩「色姊妹」梗騙少女裸照

2019-12-24 12:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top