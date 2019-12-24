影／王齡嬌告賄選再槓邱議瑩 邱辦擬告「誣告」反擊

國民黨高雄第一選區立委參選人王齡嬌前天開直播槓同選區對手，指控民進黨立委邱議瑩涉賄，透過助理向地方廟宇贈禮，還聲稱有選民投訴邱賄選綁樁，邀邱到美濃天后宮媽祖面前發誓「沒有賄選」，邱陣營昨赴橋頭地檢署遞狀，反控王齡嬌意圖使人不當選、妨害名譽等罪。王齡嬌今下午親赴橋頭地檢署，按鈴申告邱議瑩涉嫌賄選。

王齡嬌緊咬邱議瑩涉賄，昨邀邱議瑩向美濃天后宮的媽祖發誓沒有賄選，「很遺憾，她缺席」。繼指稱邱議瑩上月16日藉李姓名義贈禮內門區竹峰宮建廟16週年慶典活動平安宴，並宴請美濃區民進黨里長與樁腳在旗山大阪次郎餐廳用餐後，王齡嬌今天再控訴邱於今年9月7日贊助1萬元供大社承天宮整修，鯤州宮、明山宮也陸續有收到邱的贊助。

「這不涉及賄選嗎？檢調不用調查嗎？」王齡嬌表示，現正在選舉階段，邱議瑩身為候選人，卻不斷大喇喇贊助禮品、甚至現金、花籃，決定提告賄選，也呼籲檢調單位立即蒐證相關收據查辦。

王齡嬌按鈴申告後，至橋頭地檢署錄製筆錄；橋頭地檢署表示，將根據現有證據依法查辦。至於邱議瑩競選辦公室則回應，會蒐集證據，擬委請律師盡快提告誣告。