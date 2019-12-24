新住民刮彩券誤以為中200萬 怒告彩卷行老闆侵占

新住民蘇姓女子在新北市淡水區一家彩券行刮刮樂，誤以為刮中200萬大獎，事後向老闆討回彩券和中獎金，遭置之不理，怒告李侵占、妨害自由等罪。士林地檢署日前偵結，彩券行沒有開出中獎刮刮樂，認定蘇女不熟悉彩券玩法，誤以為中大獎，全案以不起訴處分。

45歲蘇女從印尼嫁至台灣，今年4月28日在彩券行消費夠買「刮刮金樂透」即時型彩券，刮完後交給57歲李姓老闆查看，李用肉眼看就說「沒中獎」，蘇聽聞後把彩券留在桌上離去。

不料蘇返家後上網查詢，以為中頭獎200萬，5月6、7日，返回彩券行要拿回彩券，李不理睬，5月9日上午8時許，蘇再到彩券行，遇到正要開店的李和其29歲印尼籍看護米卡，雙方因彩券是否中獎爆發口角。

蘇指控，有中獎200萬，李和米卡把她鎖上櫃台內、關掉室內電燈、拒絕借用廁所，限制行動自由，直到警方到場，才掀開櫃台側門離開櫃台;米卡當日辱罵她「阿達、阿達，你去坐牢，神經病」。

蘇女提告2人侵占、妨害自由、公然侮辱等罪。李男也告蘇誣告和侵入住宅等罪。李辯稱，蘇根本沒中獎200萬，彩券沒中就棄置在櫃檯台，5月9日根本沒有把她鎖進櫃台，只有說警察來再處理。米卡聲稱，蘇女當日叫李還200萬刮刮樂，跟著進入櫃台，因櫃台還有其刮刮樂和財物，才會報警，蘇是自己走出來。

檢方調查彩券行立即型彩券的6名經銷商，陳等6人所批購的0316期的刮刮金樂透，均無刮出頭獎彩券，認定李批購的彩券無刮中頭獎。另，蘇女所說的頭獎號碼與中獎號碼不同，難認李有詐欺、侵占、背信等罪嫌。

彩券行監視器畫面顯示，蘇女無遭私行拘禁，錄影畫面沒有錄音功能，不能證明米卡有辱罵蘇女。檢察官認為彩券行開張營業，是公眾得出入場所，就算蘇女進入櫃檯，也難以構成侵入住居罪。