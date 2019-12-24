影／許金龍還不出2億保證金 求情解釋仍遭當庭上銬羈押

樂陞科技公司被收購破局，2萬名投資人遭坑殺，樂陞董事長許金龍二審被依違反證交法判12年徒刑，併科1億元罰金，案件上訴最高法院；許金龍今年3月11日由哥哥向姊夫畢華民簽約借錢，順利交保重獲自由，但事後卻還不出錢，姊夫聲請發還保證金今獲准，而許金龍因短時間內拿不出2億元，被再次裁定羈押，庭後許金龍被上銬，一旁家屬忍不住哭泣。

高院上午開庭訊問後，法官諭知下午2點半裁定，並要求許金龍準時到庭，否則得拘提；許金龍下午在律師陪同下到高院聽裁定結果，合議庭除准予發還畢華民2億元保釋金，並認為許金龍涉犯罪嫌重大，且有逃亡之虞，因此裁定羈押。

許金龍得知結果仍不斷詢問法官是否有其他替代羈押的方式、可否另行覓保，請求法官給7天時間籌保證金，他得知法官能給予最長覓保時間為4小時，請求讓他當庭打電話求援，並請求法官說明認定他有逃亡之虞的具體事實。

許金龍和律師討論後說，「我沒有辦法在短時間內做到（指4小時覓保）」；許金龍委任律師也說，因當事人無法在4小時內籌得保證金，只能先還押，若籌到保證金會再具狀聲請停止羈押。

許金龍說，即便他知道姊夫聲請發還保證金，在他還不出錢的狀況下，也沒有棄保潛逃，他沒有做出傷害姊夫的承諾，「我不知如何說明我沒有逃亡之虞」，他每次的出國紀錄都伴隨著回國紀錄，且都是商業往返，他也主動回國接受調查，而他從證人轉為被告後，也沒有對媒體再說過任何一句話，他希望能透過開庭釐清誤會。

他說，他每次都遵期到庭，且勇於面對每一個民事訴訟的當事人，盡他的力量一個一個向當事人和解，「我把還當事人的錢，看得比還我姊夫的錢來得高」，他面對二審12年徒刑並沒有撒手不管，也沒有把這件事當成爛攤子。

許金龍最後反問法官，他從今年3月11日交保至今的表現，應該足以讓合議庭相信他沒有逃亡之虞，「可不可以請審判長說明是什麼原因，認定我有逃亡之虞」，他可以一一解釋；只見法官表示相關理由會以書面說明，許金龍再問法官，「您是否不想聽我解釋？」

庭末，許金龍的姊姊、畢華民的妻子在旁聽席舉手發言指出，她先生有輕微失智症，是在她不知情的狀況下遞狀聲請發還保證金，希望能當庭提出相關證明供法官參考，但法官回應，上午開庭訊問已經確認畢華民本人的意思，隨即退庭。

許金龍自2016年9月30日被羈押，高院二審去年宣判並裁定可以交保，但他當時覓保無著無法出看守所；許金龍事後再度聲請解除羈押，高院2月15日裁定2億元交保，限制住居、出境、出海，並應於每日晚間8點至9點間至轄區派出所報到。