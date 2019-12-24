女子隨機刺傷華僑判7年6月 法官：確有殺人犯意

台南林姓女子今年2月間涉持刀刺傷素不相識歸國女僑胞腹部，造成婦人腸子外露，行凶後逃逸，經送醫急救才脫險。林女辯稱與對方並無仇怨，只是想要傷害對方。合議庭認為，林女持刀刺擊婦人腹部一次後仍不罷休，又持刀朝對方腹部刺擊第二次，導致婦人伸手阻擋後右手食指幾乎截斷及左手掌穿刺傷，可見用力之猛，且腹部穿刺傷併肝臟撕裂傷、胃穿孔等傷害，送醫時已無意識，經緊急輸血及手術始未死亡，法官認定林女主觀上確有殺人犯意。

合議庭指出，林女雖承認持刀刺傷女華僑，但否認有殺人犯行，辯稱她與對方並無仇怨，只是想要傷害對方。合議庭認為，人體腹部內有胃部等重要臟器及動脈，又無肋骨保護，而林女刺擊所用的水果刀，刀刃是金屬材質，長約15公分，前端尖銳，倘用力朝人體腹部刺擊，勢必深入體內傷及人體重要器官或動脈血管，導致器官生理機能嚴重受損及大量出血，若不及時救治，將會造成死亡結果。

林女持刀刺擊女華僑腹部1次後，仍不罷休，又持刀朝其腹部刺擊第2次，導致女華僑伸手阻擋後，受有右手食指部分截斷併神經、韌帶、血管損傷及左手掌穿刺傷併神經、韌帶、血管損傷等傷害，可見用力之猛。

同時，女華僑經林女持刀刺擊腹部後，受有腹部穿刺傷併肝臟撕裂傷、胃穿孔等傷害，送醫時已無意識，經緊急輸血及手術，始未死亡，所以林女主觀上確有殺人犯意。

合議庭認為，林女已著手於殺人行為，未發生死亡的結果，為未遂犯，應依法減輕其刑。林女及辯護人雖主張當事人有思覺失調症，才犯本案。但經院方囑託嘉南療養院鑑定，認為林女於本案行為前後的舉動甚為冷靜，且可權衡利害關係而為行動，毫無幻覺、妄想、胡言亂語等症狀，均無因精神障礙或其他心智缺陷，致其辨識行為違法或依其辨識而行為的能力，顯著減低的情形。