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重回看守所！借2億交保卻沒還錢 許金龍當庭被裁定羈押

2019-12-24 15:10聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

樂陞科技公司被收購破局，2萬名投資人遭坑殺，樂陞董事長許金龍二審被依違反證交法判12年徒刑，併科1億元罰金，案件上訴最高法院；高院裁定2億元交保，由許金龍哥哥許世龍向姐夫畢華民簽約借款2億元，順利讓許金龍交保，但許金龍兄弟未依約在6個月內還款，姐夫向法院聲請發還保證金，許金龍今上午出庭曾問法官，「我真的有這麼壞嗎」，高等法院下午裁定准予畢華民的聲請，發還保證金，並裁定許金龍羈押，許金龍交保9個月後重回看守所。

許金龍自2016年9月30日被羈押，高院二審去年宣判並裁定可以交保，但他當時覓保無著無法出看守所；許金龍事後再度聲請解除羈押，高院2月15日裁定2億元交保，限制住居、出境、出海，並應於每日晚間8點至9點間至轄區派出所報到。

許世龍和姐夫畢華民簽訂借款契約書，由畢華民出資2億元，並擔任具保人替許金龍交保，而契約書上載明，若交保後6個月內未還款，許金龍願意再被執行羈押，許金龍出監後也簽名同意擔任連帶保證人。

許金龍兄弟未依約還款，畢華民認為兩人違約，且他年紀大且生病，向法院聲請發還保證金。高院上午11點半開庭訊問，許金龍指出，當初簽約的是他哥哥，他只是連帶保證人，若哥哥無法履行契約，才是他要負責；且他和哥哥事後共籌到2200萬元，應可抵付契約中的利息，因此當契約屆期後，他們一直有和畢華民就此事協商，「只要給我時間，我需要時間來面對我應盡的義務」。

許世龍也到庭作證指出，他確實和姐夫借款，而期限屆至沒有還一毛錢，短期之內也沒有能力還錢；被問及沒有能力還款卻又要簽約借款的原因，他回答，「因為畢華民是我姐夫，我想應該有機會協商、協調」。

檢察官則說，許金龍兄弟和畢華民之間是什麼關係，根本不是法官考量的重點，具保人可以替被告交保，也可自由退保，況且許金龍連契約內容都沒有履行，就是在摧毀自己的誠信，批許金龍只想到自己，卻沒有想到姐夫年紀大，「如果沒有他，你今天是戴著腳鐐出去的」，更一度要想回應的許金龍「不要講話」，還不出2億元就應該還押，「為什麼把哥哥拖下水，也把姐夫拖下水」。

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許金龍。記者林孟潔／攝影
許金龍。記者林孟潔／攝影
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