影／前助理被控是楊蕙如的上線 立委黃國書下午提告

國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委候選人邱毅，今天上午舉行記者會，指控民進黨立委黃國書的助理湯文馨是楊蕙如的上線，網軍隸屬於民進黨中央黨部。黃國書今天下午2時，在同黨立委、議員的陪同下，到台中地檢署按鈴申告，認為邱毅等三人已經違反選罷法，黃也呼籲，國民黨應停止用惡意不實指控來操縱選舉結果。

民進黨立委黃國書、張廖萬堅、台中市議員黃守達、江肇國等4人，今天下午2時許到台中地檢署按鈴控告國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委候選人邱毅、王炳忠等4人涉嫌違反選罷法、妨害名譽。

黃國書指控，邱等人今天在國民黨中央舉辦的「民進黨的暗黑網軍」記者會，指控楊蕙如的綠營網軍上線是他的前公費助理湯文馨，除了邱在國民黨中央舉辦記者會外，王也率人到立法院研究大樓前，高喊「湯文馨出來面對、黃國書出來交代」，認為邱等4人散布謠言，涉嫌違反選罷法、妨害名譽。