影／前助理被控是楊蕙如的上線 立委黃國書下午提告
國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委候選人邱毅，今天上午舉行記者會，指控民進黨立委黃國書的助理湯文馨是楊蕙如的上線，網軍隸屬於民進黨中央黨部。黃國書今天下午2時，在同黨立委、議員的陪同下，到台中地檢署按鈴申告，認為邱毅等三人已經違反選罷法，黃也呼籲，國民黨應停止用惡意不實指控來操縱選舉結果。
民進黨立委黃國書、張廖萬堅、台中市議員黃守達、江肇國等4人，今天下午2時許到台中地檢署按鈴控告國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委候選人邱毅、王炳忠等4人涉嫌違反選罷法、妨害名譽。
黃國書指控，邱等人今天在國民黨中央舉辦的「民進黨的暗黑網軍」記者會，指控楊蕙如的綠營網軍上線是他的前公費助理湯文馨，除了邱在國民黨中央舉辦記者會外，王也率人到立法院研究大樓前，高喊「湯文馨出來面對、黃國書出來交代」，認為邱等4人散布謠言，涉嫌違反選罷法、妨害名譽。
黃國書表示，湯文馨早在2017年就已離職，而外交部大阪辦事處長蘇啟誠輕生案件發生在2018年，湯早已不在他辦公室，他辦公室的同仁也未針對大阪案有任何網軍的行動，邱明知道湯早已非他的國會助理，為何還要用含沙射影的方式惡意栽贓，行為已涉嫌違反選罷法、刑法，因此今天下午在律師陪同下，到台中地檢署提出告訴。
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