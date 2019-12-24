路上有洞害「三鐵」工程師摔癱 基隆市府要賠967萬確定

男子蔡川典5年前參加基隆市政府主辦的「鐵人三項競賽活動」，在自由車競速項目賽程中，因湖海路2.6公里處賽道有坑洞，導致單車震動彈跳而失控，他撞擊路邊水泥護欄後倒地，頸椎等多處骨折，雙下肢永久癱瘓。蔡請求國賠，兩名女兒也認為精神上受痛苦而求償，二審判基隆市政府須賠償967萬餘元，其中蔡獲賠883萬餘元，兩女各獲賠42萬元；最高法院駁回上訴，全案確定。

蔡任職英業達集團，他2014年9月20日鐵人三項競賽活動，卻因為基隆市湖海路有道有長50公分、寬40公分、深4公分的坑洞，害得他下肢癱瘓，他認為基隆市政府是這段道路的主管機關，卻欠缺管理，依國家賠償法、民法請求基市府賠償1359萬餘元，兩女也各求償100萬元。

二審認為，該路段確實有坑洞，和內政部營建署編定的市區道路鋪面養護作業手冊所載「縣市道路」、「瀝青混凝土」、「面層」高低差正負0.5公分標準不符。基市府未依「基隆市市區道路養護優先評估要點」規定及時修復或設置警示號誌等措施，且委託的鐵人三項協會也承認賽前進行會勘時，就發現坑洞存在，市府卻沒有任何防阻危險的作為，因坑洞與蔡川典摔倒受傷有因果關係，高院認為基市府應負國賠責任。

蔡川典經鑑定，雙側下肢完全癱瘓，勞動能力喪失70％，二審認定，蔡川典因事故所受損害包括3萬7509元醫療費用、醫療器材及耗材5萬1750元、救護車費用2770元、看護費用31萬3千元、勞動能力減損了1071萬餘元，審酌他原為工程師，受傷時才43歲，非財產上損害150萬元，合計1262萬元。另外，蔡的2名女兒當時未成年，高院認為保護教養身分法益的損害各為60萬元。