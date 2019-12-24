主張「小燈泡」凶手判死 王婉諭：讓其他小孩平安長大

男子王景玉3年多前殺害3歲女童「小燈泡」，一、二審被依成年人故意對兒童犯殺人罪處無期徒刑，最高法院以高院相關論述理由不備等理由發回。高院更一審今言詞辯論，王的律師團主張他是思覺失調症患者，稱可以「治療改善」，律師黃志豪更希望王能和犯下北投文化國小割喉案的龔重安一樣「留下來」，以檢視社會安全網的處遇。女童母親王婉諭請求判王死刑，讓其他小孩有平安長大的機會。

全案辯論終結，高院定明年1月21日上午10點宣判，王景玉將到場聽判。

前次開庭時，傳鑑定證人、中央警察大學犯罪防治學系教授沈勝昂作證。沈表示，過去吸食安非他命的經驗讓王(36歲)認為是「正向改變」，但對服用精神藥物則覺得「不舒服」，若能自由選擇，王可能選擇吸安，他無法預估王的妄想要多久才能治好。

王在大潤發賣場工作時就曾吸食安非他命「提神」，2009年自陸返台時也再次施用，最後一次則是2012年在鬍鬚張工作時，但本案發生在2016年。「安毒的傷害會留著！」沈勝昂在鑑定報告中提到「一股力量」讓王景玉犯下殺童案，這股力量在一開始時，可能是讓王自認為是堯帝、四川皇帝，妄想傳宗接代，但隨著壓力與情境的不同，甚至會隨著時事去拼湊幻想，例如先前開庭時改口「溥儀」，妄想明顯是唯一沒有改變的核心主軸。

王被這股力量影響而有殺人念頭，當沈勝昂告知王一般人的智商約為100，而王只有84時，王雖遲疑了一下，但仍說「沒辦法，我就是有皇帝命」。沈認為，以心理學者的角度來說，不認為人沒辦法改變，透過治療，應該可以回到正常狀態，但「要怎樣回到正常狀態？」他很難回答；以王景玉現況來看，王的心智運作有問題，王目前在看守所羈押，若不提供這樣的條件的治療，問題還會出現。

高院今開庭時先提示證物，包括拿出切割小燈泡頭顱的剁刀，王婉諭不忍看，泛下淚來。

王景玉今天都是透過律師表達意見，律師團主張要聲請調查王的就審能力，並認為依照兩公約和身心障礙者權利公約不應處思覺失調症患者死刑，還說王在看守所中被動地接受治療，症狀已有所改善。律師團認為，如果可以做到治療，還有判處極刑的必要嗎？失覺失調症像是慢性疾病，並舉「糖尿病」比喻，只要吃降血糖的藥就能控制。

檢察官則表示，榮總、台大和心理師都認為王再犯可能性高，台灣沒有真正的無期徒刑，25年後仍可能假釋，屆時社會要再承擔隨機殺人的風險嗎？況且心理師也表示「沒有不可教化之人只是信念」而已，還說「失敗的例子很多」。

2016年3月28日，「小燈泡」和母親王婉諭出門，王突然靠近，抓住「小燈泡」的頭，拿剁刀往頸部砍殺。王稱自己是「堯帝」、「四川皇帝」，認為殺了女童就會有女人投懷送抱，幫他傳宗接代。王在監期間按時服用藥物控制病情，但今年3月時改稱自己是溥儀，而「小燈泡」是閻羅王，殺小女孩是因為「閻羅王要去投胎」。王婉諭投入選戰，成時代力量不分區立委候選人。

王婉諭庭外聲明如下：

小燈泡的案件發生至今，家人的心痛仍無法平息，巨大的傷痛留下無法抹滅的傷痕，如同我們永遠忘不了小燈泡，悲傷在此生已不可能復原。 我們可以做的事情，只能是與這一個永恆的傷害共存、與悲傷一起生活。 本案，審檢辯三方，我們看到在自己的工作領域中努力奮鬥的法律人。更有諸多醫學、心理、精神專家在這個案件中努力。對此，我們由衷感謝。 身為被害者家屬，我們相當恐懼現有機制無法確切防免再發以及徹底教化，因此，我們無法承受兇手回到社會。我們希望法院依法將被告與世永隔。 然而，身為一個倡議者與參政者，對於我來說，就算判決被告極刑，這樣的結論也與我所認為的正義有很大的距離。縱使國家奪走王先生的命，終究說來，怎麼會有安慰可言？怎麼會有正義可言？我們想要的是小燈泡沒有離開。 退一萬步，我要其他的孩子不再遭受同樣的噩運。 一命抵一命，是對小燈泡生命的羞辱。在我心底，小燈泡的命絕不會與王先生的性命等價。 作為母親，作為被害者，我要求我們應當重新賦予小燈泡性命的價值。 我認為只有一件事情可以表彰我們對於燈泡性命的重視。那就是，讓燈泡成為因無差別殺人而受害的最後一個孩子。 身為母親，小燈泡讓我更勇敢，去走完他來不及參與的人生，身為一個參政的公民，我有義務不讓小燈泡白白犧牲，我們必須要求政府以及社會中任何相關單位及環節，確實檢視是否曾經有任何機會阻止悲劇的發生。 對於個案，我們必須要求國家說明如何對於這一位顯然生病的被告提出治療矯正方案。我們必須要求國家說明，是否可以追蹤被告一生，是否可以增加個人、家庭乃至社群的病識感，提早協助及扶持非行少年與高危人員，確保憾事不會重演。 在制度面，我們必須要求國家重新分配資源，認真看待國家中、社會中，那些巨大精神壓力公民的照料、生活。我們必須要求國家重新看待毒品施用與生活的關聯性、毒品施用與精神疾病惡化的關聯性，並且早期介入。 即使原二審法院判決未符合家屬判處極刑的請求，但我們仍可看到合議庭在懲治犯罪與防免再犯的努力，然而，以我國現行制度，在法院給予無期徒刑判決時，被告有可能在未來仍然存有假釋的機會與可能。 然而目前卻不存在任何一個有效的、足夠積極的，社區處遇以及追蹤關懷的機制存在。尤其在家人當時可能已經大量離世，經濟狀況惡劣、人際關係貧乏的狀態下。國家並無法保證、也尚未提出任何方案來回應，被告無期徒刑後的未來，是否有可能再度產生風險。 而本案，被告及其家屬缺乏病識感且對治療態度消極，因此再度發生的高度風險，絕非被害者家族所能忍受。所以我們請求法院給予極刑判決。這是一個不得已的選擇。 達賴喇嘛曾說，有一種憤怒是發自慈悲的憤怒，這種憤怒具有用途，本著慈悲為懷之心，抑或希望矯正社會的不公不義，卻不刻意傷害他人，這是一種值得擁有的良性憤怒，作為慈悲的憤怒，請各位和我一樣憤怒，也因此，身為參政者，我追求社會安全與共好，更進一步希望國家能夠為此提出對策，但我們卻從本月12日監察院對法務部提出的糾正案看到，法務部所屬監所設備老舊，超收嚴重，缺乏無障礙環境及設施，對於肢體障礙者、聽障者及認知障礙者欠缺協助資源。 由於精神醫療團隊人力缺乏，非但無法協助精神障礙者復健，監所的環境反讓其身心狀態惡化，而管理人員亦無法分辨其病情變化，常被視為違抗規範遭到違紀處分，甚至單獨監禁、使用戒具，嚴重違反身心障礙者權利公約（CRPD）第14條、第15條等相關規定，核有違失。 可見，我們把身心障礙罪犯關進監獄後，不但無法矯正過失，反而讓他們病情惡化，讓他們出獄後更加危險。 難道，我們要坐視這種惡性循環，都要等到重大暴力犯罪再發生後，再將這些人判死？永久移除？答案應該很明顯，我們可以一起努力改變制度，讓社會更安全更美好。 我很喜歡可可夜總會，其中的這句話有時會使我激動。「生命最終極的死亡，是當人們都遺忘他的時候。」 如果，如果小燈泡的生命可以換來不再有類似案件發生，社會安全網的真正建立，或許才能讓小燈泡永遠活在我們每個人心中。