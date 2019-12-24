幫弟扔竹籠偷入掩埋場 竹市環保局技士判緩刑

新竹市政府環保局廢棄物處理科曾姓技士自民國100年起擔任衛生掩埋場長，竟利用職務之便，2018年7月傍晚協助經營卡車運輸業的弟弟，由弟弟公司的楊姓員工駕駛大貨車，載運一批廢棄竹籠進入掩埋場，趁垃圾掩埋場地磅室人員未注意之際，未過磅計重就引導楊將廢棄竹籠倒於廢棄大型家具暫置區，讓弟弟免繳1.93公噸廢棄竹籠處理費5千元；新竹地院審理終結，依對主管事務圖利罪，判曾有期徒刑10月，緩刑2年，褫奪公權1年。

經查，曾姓技士擔任新竹市垃圾衛生掩埋場長，負責綜理該場所有事務及其他臨時交辦事項，市府為代清除處理一般廢棄物及一般事業廢棄物，訂有「新竹市代清除處理廢棄物自治條例」，並制定相關收費標準，其中代處理外縣市的一般事業廢棄物，每公噸收取2500元。

另外，竹市環保局另訂有「掩埋場進場注意事項」，規定垃圾掩埋場提供掩埋一般不可燃廢棄物及一般不可燃事業廢棄物的進場日期，為每周一及周四開放，進場時間自上午8點至下午4點。欲送進垃圾掩埋場處理的廢棄物，須由載運人以書面向環保局廢棄物處理科申請，取得同意後持文件進場，並在現場經過磅秤重及計價繳納代處理費用等程序，才能由環保局代為進行掩埋處理。

2018年7月12日，曾姓技士下午接獲弟弟來電，商量楊姓員工會駕駛大貨車載運一批裝蔬菜用的廢棄竹籠，請曾幫忙處理，當時將屆下午4點垃圾焚化廠開放民間車輛的進場時間，曾明知新竹市代清除處理廢棄物自治條例」及收費標準，且逾垃圾掩埋場進場作業時間（下午4點）後，民間車輛不得進場傾倒等規定，仍利用職務之便協助楊進入掩埋場處理廢棄竹籠。