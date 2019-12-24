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當背後槍聲響起：「作秀才能升官」的警界歪風幾時休？

男蟲一人分飾兩角 玩「色姊妹」梗騙少女裸照

2019-12-24 12:58聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

網路交友要小心！23歲的劉姓男子在臉書一人分飾兩角，騙取未成年少女裸照，見對方不從，就以對方不諳法律的弱點，以「報警」、「法院見」等言詞恫嚇，還變態要求特定姿勢，今天被新北地院依脅迫兒童製造猥褻物罪判處3年6月。

判決指出，劉男先後以「徐浩哲」、「徐小庭」創立一男一女的假帳號。去年4月，他先以「徐浩哲」加被害少女好友，接著又以「徐小庭」與少女攀談情色話題，並要少女將「徐浩哲」介紹給「徐小庭」認識，待三方關係建立，最後一步就是誣賴少女害「徐小庭」被「徐浩哲」看光身體，要少女也自拍裸照，以示公平。

少女一開始不答應，但劉男利用她涉世未深的心理，不斷怪罪「你跟那個男的串通好騙我」、「你是故意讓我給他看光光」等語，讓她感到內疚，接著又以「我剛剛跟媽媽講了」、「我去警察局報案」、「法院見」等語恫嚇，最後才拍了上半身的裸照。

審理時，劉男承認一人分飾二角騙裸照，但辯稱沒有要求少女擺出猥褻姿勢，少女也沒有露出全臉，照片不算是猥褻物。

法院調查，劉男曾以「徐小庭」身分指示少女按不詳女子的裸照姿勢自拍，當少女詢問「可以不要露臉嗎」，他也回答「穿內衣的要，脫光光可以不用」等語，最後認定照片就是猥褻物。

法院認為，劉男脅迫少女自拍裸照，行為確實不可取，但考量其犯後坦承，沒有前科，並與少女及少女家屬達成和解，已獲寬恕，因此量刑3年6月。全案可上訴。

23歲的劉姓男子在臉書一人分飾兩角，騙取未成年少女裸照，見對方不從，就以對方不諳...
23歲的劉姓男子在臉書一人分飾兩角，騙取未成年少女裸照，見對方不從，就以對方不諳法律的弱點，以「報警」、「法院見」等言詞恫嚇，還變態要求特定姿勢。示意圖／Ingimage
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裸照猥褻自拍

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