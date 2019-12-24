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當背後槍聲響起：「作秀才能升官」的警界歪風幾時休？

收1萬洩漏抄賭場消息 岡山燕巢所前員警判5年半

2019-12-24 12:52聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄岡山警分局燕巢分駐所前張姓員警，遭控4年前涉接受賭場業者行賄，並通報警方查緝賭博的消息，全案二審時認定他兩度收賄共2萬元，依犯悖職收受賄賂罪重判10年、公務員洩漏國防以外秘密消息罪判4月，得易科罰金；全案經最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審認定收賄1次，今天改判5年半並褫奪公權4年，可上訴。洩密部分則已定讞。

檢方指控，綽號「小胖」的張姓員警2015年6月17日早上8點多，打電話約賭場業者韓姓男子，到對方柚子園見面，韓當天便交付1萬元給張姓員警；同年7月上旬，韓姓業者在燕巢區國道高速公路旁某檳榔攤與張姓員警碰面，再交付1萬元賄款。

同年7月12日下午近1點岡山分局接獲高雄市警局110轉報民眾報案燕巢區安招里有發生賭博案件，並派分局督察組前往查緝，張姓員警得知後下午3點28分許趕緊打電話給韓姓業者稱「法哥，還在忙嗎？我是跟你講一下，如果有在忙，不行喔。有人進來走踏ㄋㄟ」，洩漏查賭消息讓韓順利躲過。

全案檢調在2016年4月間前往張姓員警住處搜索，扣得他手機，同時傳喚其他韓姓賭場業者等人到案，不過張審理時全盤否認，辯稱沒與韓姓業者在柚子園或檳榔攤碰面，至於疑似致電洩密，他稱因為西施柚產季到來，好意提醒韓要小心小偷。

一審勘驗2015年6月17日通話紀錄，張姓員警撥打給韓姓業者約碰面後，韓打給另名友人詢問，友人表示「小胖沒有拿到錢」、「不然就『包個紅』給他」，認定確實有行賄，不過同年7月上旬的收賄部分事證不足，洩密部分未採信張的說詞，依悖職收受賄賂罪判5年半徒刑、洩密罪判4月得易科罰金。

二審查出，韓姓業者該年7月9日向記帳員工稱有筆1萬元供特殊用途，合議庭以經驗法則判斷，7月上旬確實有第2次行賄1萬元，改依2個悖職收受賄賂罪重判張10年徒刑，洩密罪維持4月徒刑。

不過最高法院認為相關的證詞證據能力、補強證據不足，將2次貪汙犯行撤銷發回，洩密則是二審定讞。

經更一審合議庭審理，仍認為張姓員警被控2015年7月上旬在檳榔園收賄的犯行事證不夠，判無罪，依悖職收受賄賂罪判5年半。

高雄岡山警分局燕巢分駐所前張姓員警，遭控收受賭場業者賄賂，並洩漏警方將前往查緝的...
高雄岡山警分局燕巢分駐所前張姓員警，遭控收受賭場業者賄賂，並洩漏警方將前往查緝的消息，高雄高分院更一審依悖職收受賄賂罪重判5年半徒刑，仍可上訴。圖／翻攝燕巢分駐所臉書
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收賄賭場賭博

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