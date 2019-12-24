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A50元硬幣 漢堡店女店員犯業務侵占處3月

2019-12-24 11:57聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

謝姓女子去年底在台南市一連鎖漢堡站前店擔任員工，負責點餐、收銀及製作餐點，去年12月3日有顧客點選25元的茶飲，並交付50元硬幣1枚，她自收銀機內拿取25元找給顧客，未將50元硬幣放進收銀機，離職後業者清查而提告，她否認侵占，台南地院調閱監視器畫面，認她犯業務侵占罪，但斟酌她侵占犯罪所得僅50元，認為法定最低刑期過重，減輕期刑，處有3月徒刑，沒收50元，可上訴。

台南地院合議庭審理時，謝女矢口否認涉有業務侵占犯行。當庭勘驗現場監視器，法官問「為何到客人離開，還是沒有看到妳把錢放進收銀機的畫面？」，她答稱「我怎麼會知道。現在看就是我也看不到。」。合議庭認為，謝女打開收銀機拿取零錢找零時，並未碰觸50元硬幣的分格，也無將50元硬幣投入收銀機內動作，顯見她已將顧客交付之50元侵占入己。

謝女辯稱，倘若她侵占顧客交付的50元硬幣，業者每日查點帳目時，即應發現收支款項與帳目不符，為何在她離職後，始稱她侵占款項。

李姓業者證稱，每日均會看帳冊，也會核對電腦紀錄與金額，自謝女任職以來，他發現金額與帳目一直有出入，曾提醒她與其他員工電腦紀錄上的金錢與現金不符，但因查監視器紀錄要看8 小時以上，至她離職後才去調監視錄影畫面；每日誤差金額約200元至600元不等。

李也指控謝女，同日曾拿取漢堡3個及另一不詳食材返家。他指出，僅同意員工在店內料理後食用員工餐，並不同意員工將員工餐食材取回家中食用。

不過，合議庭認李既已提供一定價值的員工餐供員工食用，則員工在該價值數額內，食用店內食物抑或取回家中料理後食用，難以認為具有不法所有意圖。且其他日期帳目不符，也未舉證。

合議庭斟酌謝女侵占的犯罪所得僅50元，並考量法定刑期為「6月以上5年以下有期徒刑，得併科3 千元以下罰金 」，認為本案宣告法定最低刑期仍嫌過重，減輕其刑，最後量處有3月徒刑，沒收犯罪所得50元。

台南地院合議庭調閱監視器畫面，認謝女犯業務侵占罪，但斟酌她侵占犯罪所得僅50元，...
台南地院合議庭調閱監視器畫面，認謝女犯業務侵占罪，但斟酌她侵占犯罪所得僅50元，認為法定最低刑期過重，減輕期刑，處有3月徒刑，沒收50元。圖／本報資料照
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離職漢堡

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