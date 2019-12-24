男子喝酒跨坐發動機車上 法院認沒有「駕駛」判無罪

桃園吳姓男子酒後坐在發動的機車上，被警方測得呼氣值每公升0.6毫克依公共危險送辦，但他喊冤說，當時要回家所以牽機車到路上發動引擎，因朋友勸阻才跨坐上面等計程車，法院認為，吳辯詞雖有不合理之處，但無證據顯示他有酒後「駕駛」的行為，審酌後判處他無罪。

檢方起訴指出，吳男去年3月17日晚上在KTV喝啤酒，隔天凌晨1點多要離開時，明知酒後不得駕駛動力交通工具，仍發動機車打算離開，當場被大溪警分局員警查獲，測得呼氣值每公升0.6毫克，依公共危險罪嫌送辦。

審理時，吳矢堅決否認犯行，辯稱當時和朋友喝完酒要回家，先將機車牽到路邊，並跨坐上去發動引擎，但朋友勸他不要酒駕，建議他搭計程車回去，所以就坐在機車上等車來，不久後警察就來盤查他。

吳的辯護人指出，刑法185條之3第1項第1款，駕駛動力交通工具的駕駛行為包括駕馭而言、行駛，發動動力交通工具並予移動，才會造成相較於單純行走、非動力交通工具移動更大的效率及風險，本件無法證明吳發動機車引擎後，有「移動構成駕駛」的行為，請求無罪諭知。

法院審酌，「駕駛」應是在動力交通工具的動力裝置運轉前提，利用其產生動能藉以行進，而如果一般車輛引擎未發動，或發動後以手手牽、腳撥等方式移動，都和「駕駛」行為不相符。

當時查獲的孫姓警員則說，開巡邏車經過見吳跨坐機車上，見他後車燈是亮的也聞到酒氣，但一開始注意到他就沒看到有騎車行為，所以無法判斷吳是用什麼方式將機車移動到該處。