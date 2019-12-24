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日本金閣寺池塘撈出台灣人護照 網友眼尖：高雄的她？

當背後槍聲響起：「作秀才能升官」的警界歪風幾時休？

影／超級大山老鼠！盜伐50噸林木客製化還接單宅配

2019-12-24 11:40聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義、南投及橋頭地方檢察署，本月19日會同多單位，跨縣市同步搜索南投、嘉義、高雄縣市，逮捕曾丶陳姓等22名上中下游山老集團，起出50公噸紅檜、牛樟、肖楠等珍貴林木，以及藝品店林木雕刻半成品，總金額難以估計，為歷年查獲最大數量山老鼠犯罪案。

檢方訊後依照違反森林法，及收受贓物等罪嫌，將陳嫌等人移送法辦，陳嫌裁定收押，其他犯嫌分別以3至20萬交保或飭回。

嘉義地檢署檢察長繆卓然表示，這次3個地檢署結合保七總隊，及嘉義林管處、屏東林管處等單位，成立聯合查緝小組，破獲跨縣市山老鼠集團，被盜伐珍貴林木數量為歷年最大，這也將是檢察官未來偵辦跨縣市犯罪方式。

保七總隊8大隊今年初執行巡山時，發現高雄、屏東山區被山老鼠濫墾，經過半年追查發現，53歲陳姓男子為首山老鼠集團，盗伐範圍遍及南投、嘉義、高雄等國有林地，立即報請檢察官，後由南投、嘉義、橋頭三地檢署聯手同步指揮調查。

保七總隊八大隊大隊長李日聰表示， 陳姓主嫌所帶領山老鼠集團分工細膩，從上游盜伐、運送，中游客製化接單丶裁切，再依雕刻、藝品店需求送到店家手上。

他說，陳姓嫌犯長期從事山老鼠盜伐丶聯繫，掌控全局，甚至以業務手法，代客訂製所需要的木料，請上游山老鼠依照所需木料盜伐， 在找到當地人協助運送下山，送工廠裁切到一定尺寸，再送貨到各藝品店、收取現金。

嘉義、南投及橋頭地檢署結合保七總隊，及嘉義、屏東林管處等單位，成立聯合查緝小組，...
嘉義、南投及橋頭地檢署結合保七總隊，及嘉義、屏東林管處等單位，成立聯合查緝小組，破獲跨縣市山老鼠集團。記者卜敏正/攝影
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保七總隊第八大隊長李日聰，向嘉義地檢署檢察長繆卓然說明查緝成果。記者卜敏正/攝影
保七總隊第八大隊長李日聰，向嘉義地檢署檢察長繆卓然說明查緝成果。記者卜敏正/攝影
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山老鼠盜伐珍貴木料成品、半成品達50公噸。記者卜敏正/攝影
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山老鼠嘉義屏東

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