影／超級大山老鼠！盜伐50噸林木客製化還接單宅配

嘉義、南投及橋頭地方檢察署，本月19日會同多單位，跨縣市同步搜索南投、嘉義、高雄縣市，逮捕曾丶陳姓等22名上中下游山老集團，起出50公噸紅檜、牛樟、肖楠等珍貴林木，以及藝品店林木雕刻半成品，總金額難以估計，為歷年查獲最大數量山老鼠犯罪案。

檢方訊後依照違反森林法，及收受贓物等罪嫌，將陳嫌等人移送法辦，陳嫌裁定收押，其他犯嫌分別以3至20萬交保或飭回。

嘉義地檢署檢察長繆卓然表示，這次3個地檢署結合保七總隊，及嘉義林管處、屏東林管處等單位，成立聯合查緝小組，破獲跨縣市山老鼠集團，被盜伐珍貴林木數量為歷年最大，這也將是檢察官未來偵辦跨縣市犯罪方式。

保七總隊8大隊今年初執行巡山時，發現高雄、屏東山區被山老鼠濫墾，經過半年追查發現，53歲陳姓男子為首山老鼠集團，盗伐範圍遍及南投、嘉義、高雄等國有林地，立即報請檢察官，後由南投、嘉義、橋頭三地檢署聯手同步指揮調查。

保七總隊八大隊大隊長李日聰表示， 陳姓主嫌所帶領山老鼠集團分工細膩，從上游盜伐、運送，中游客製化接單丶裁切，再依雕刻、藝品店需求送到店家手上。