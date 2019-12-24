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消費「嬰兒」黑韓國瑜？韓辦告三立副總違反選罷法

2019-12-24 11:35聯合報 記者王聖藜／即時報導

國民黨提名總統候選人韓國瑜參加黨籍立委候選人所辦活動，被三立新聞台引述其他媒體指韓「未經母親同意抱起現場嬰兒，致嬰母親憤怒」；韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋今天上午前往台北地檢署控告三立新聞部副總經理李天怡、新聞製作人莊之宣、記者程彥豪違反總統、副總統選罷法

消費「嬰兒」黑韓？韓辦告三立副總李天怡違反選罷法。記者王聖藜/攝影
消費「嬰兒」黑韓？韓辦告三立副總李天怡違反選罷法。記者王聖藜/攝影
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韓國瑜選罷法王淺秋

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