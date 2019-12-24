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福大材料循環假交易美化財報 董事長違反證交法遭起訴

2019-12-24 11:05聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

福大材料公司涉於2014年至2015年間，與昱陞應用材料公司、皇古公司進行循環假交易美化公司財報，並向台銀等3間銀行詐貸4.7億多元。台北地檢署今依違反證交法起訴福大材料董事長楊燈霖、總經理楊浩維、昱陞營運長林聰明等5人。

檢方調查，福大材料原從事尼龍絲產銷，但營運狀況不佳。2014年起，楊燈霖、楊浩維及財務長莊清揚見公司虧損未改善，股價在2014年12下旬再度跌破每股10元，恐被銀行抽銀根。

福大材料找上積欠福大貨款的昱陞應用材料公司營運長林聰明，他無力清償，因此配合與皇古公司進行循環假交易。先由昱陞出貨原生矽給福大材料，再由福大材料轉售給皇古，最後皇古出貨給昱陞，藉此手法美化公司財報。

福大材料以不實交易向借款銀行申請國內信用狀貨款，作為銀行貨款借新還舊的還款來源。檢方查出，福大向台銀、一銀及陽信銀申請國內信用狀貸款，詐貸2億7951萬9602元、1億4309萬6918元及4817萬3486元，總計4億7079萬6元。

昱陞收款後即將款項支付皇古公司，再由皇古匯還福大材料，使福大完成動撥銀行貸款借新還舊程序，福大2014年及2015年上半年各虛增12.08%及50.87%營收，致使福大2014年年度財務報告及2015年半年報營收數字不實。

去年8月7日，北檢指揮調查局兵分9路搜索，並約談楊燈霖、楊浩維、林聰明等7人。檢察官複訊後依涉犯證券交易法罪嫌，諭令楊燈霖200萬元交保、楊浩維100萬元交保、林聰明60萬元交保，莊清揚、林聰明胞姊（時任昱陞公司登記負責人）林淑美各20萬元交保，其餘人請回。

信用詐貸

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