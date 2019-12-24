帳戶只剩65元 工人無本下注1萬運彩落跑

高雄市曾姓男子是臨時工，時常到台中市后里區劉姓男子經營的彩券行簽注運彩，但他因台中的工作即將結束，準備回高雄，因此在今年3月間，前往劉的彩券行下注，明明帳戶只剩65元，無法簽注，但他卻向劉借橡皮擦，謊稱提款卡感應不良，並以抵押機車行照的方式，要求劉讓他預先下注，劉因曾是常客，不疑有他，讓曾簽注1萬元，未料全未中獎，曾事後避不見面，劉報警提告。台中地檢署今偵結，將曾依詐欺罪起訴。

起訴書指出，高雄市曾姓男子（36歲）擔任臨時工，今年3月間在台中市后里區工作，曾喜歡投注運彩，經常把薪水拿到后里區劉姓男子經營的彩券行投注，曾在今年3月5日中午12時許，明知道郵局帳戶原有1萬元已提領至剩65元，仍到劉的彩券行要簽注，更在劉面前借橡皮擦，謊稱帳戶裡仍有金錢，足以支付簽注金，讓劉誤信。

曾更提出抵押機車行照、留下通訊軟體LINE帳號的方式，取信劉，劉不疑有他，以每注500至1000元的金額，讓曾預先下注，簽注金達1萬元，但都未中獎，曾事後藉故拖延，逃回高雄，劉發現受騙，報警處理。