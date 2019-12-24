9考生未過律師考試400分門檻提告 黃國昌：考選部顢頇

考選部修改律師考試規則，去年正式實施新制，引發學生團體反彈並導致數百名考生落榜。9位去年沒通過第二試400分錄取門檻考生，提告救濟。台北高等行政法院今上午首度開庭，時代力量立委黃國昌力挺學生，在庭前記者會痛批考選部「顢頇、恣意」。

修正前律師考試規則，分成一試和二試，一試為選擇題，成績前33%者可考二試；二試為申論題，除刑法、民法、憲法、公司法等，還有選試科目智慧財產法、勞動社會法、財稅法、海商法與海洋法四選一，另還要考國文。

考選部前年8月通過修正，第二試增加分數門檻，只要有一科分數為零分、且「憲法與行政法」、「民法與民事訴訟法」、「刑法與刑事訴訟法」、「公司法、保險法與證券交易法」共4項成績合計未達400分，即算不及格。

9名考生去年落榜，但若採舊制會錄取，他們訴願被駁後提起課予義務訴訟，請求考選部允予及格成績。「律師考試改革學生陣線」在開庭前舉行「廢除400，還我400個青春」記者會，指自去年12月放榜至今，錄取率竟刷新1988年來新低，產生更多不合理新制下的受害者，請考選部正視受害考生。

學生團體提出三點訴求，「尊重司法及法制委員會『研議暫緩實施』決議，重新檢討400分及格門檻制度，還給考生正當合理得錄取權益。」、「審慎研討配套措施，健全律師考試制度。」、「正視受害者，切勿繼續與考生爭訟。」

黃國昌說，考選部急促通過增加律師考試400分門檻，質疑到底經過什麼樣程序，作出如此重大決策？且一個不合理考試程序，對年輕法律人生涯會造成很大傷害。

黃認為，律師考試在概念上應是資格考，律師資格考後來也才達成改革共識，透過兩次的三分之一進行兩階段篩選，使錄取率會穩定在9%，且即使是9%的錄取率，在世界各個法治先進國家都屬過低。

離譜的是，400分新制依舊上路，導致今年綠取率跌到6.12％，錄取人數比起以往足足少400人。他批評，考選部做法顢頇、恣意，力挺學生上法院對考選部違法濫權行為進行正式法庭訴訟。

輔大法律研究生湯竣羽表示，今年6.82%的錄取率創下近20年來最低，在司法改革的路上重重賞了自己一個耳光，一舉回到30年前的錄取趨勢，退步三十年！呼籲考選部，停止將對既得利益者的百般呵護建築在考生身上！