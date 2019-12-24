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剛換新水表用水竟飆到2671度 法官判用戶免繳2萬多水費

2019-12-24 09:20聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

葉姓女子名下自來水號去年11月換裝新水表，今年1月水費單用水高達2671度，水費超過2萬元。水公司催繳不成拆表並提告，葉女辯稱房子10多坪，無人住居，用水量不正常。水公司指可能內線漏水，但法官查出換表前後兩期用水度數都是0，水公司無法自圓其說，判決葉女當期僅須付基本費等共209元，2萬多水費不用付。

水公司第1管理處提告主張，抄表紀錄顯示，葉女在新北市瑞芳區使用的水號，今年1月指針度數為2671度、3月及之後未足期部分均為0度，合計積欠2萬1318元未繳，經催繳未清償，向基隆地方法院提告要求給付。

葉女辯稱，去年5月21日她已將房屋出售林姓女子，對未繳水費之事一無所知。那間房屋原由陳姓訴外人租用開設咖啡廳，水費異常當期已停業，無人住居，10多坪空屋兩個月用水高達2671度，顯非正常，聲明駁回告訴。

法官指出，葉女辯稱已將房屋出售，但自來水用戶仍是葉女姓名。葉女縱未實際用水，仍負有依用水量繳付水費及附隨費用義務。

法官查出，葉女房屋舊水表因有遲緩不轉情形，水公司去年11月間更換新表。證據照片只見舊表去年11月16日「2415度」、11月17日「2594度」、新表今年4月11日因欠費停水處分拆回時「447度 」，無從知悉各月用水情況，驟認被告1月水費單用水量為2671度。

法官詢問水公司一期用水度數2671度是否正常？水公司承辦人表示，1度代表1噸，即一立方公尺水量，2671度即2671噸，此類客戶比例極低，多為公司、工廠或機關等營業用水。去年11月間為被告更換新表時，發現水表快速轉動，依經驗判斷應是內線漏水，今年2月間關閉止水栓。

法官指出，每期用水以「前2個月」計算，即去年11月水費單繳去年10月15日前2個月用水費用，今年1月繳納去年10月16日至年12月17日用水費用。若按水公司主張有漏水情事，漏水期間至少應自去年11月至今年2月，但葉女去年11月、今年3月用水度數為0度，與水公司主張內線漏水導致用水度數大增，相互矛盾。

法官認為，水公司無法提出事證，足認葉女水號在去年10月16日至12月17日，使用自來水達2671噸，要求葉女給付水費無憑據。葉女只須依用水及供水契約，給付1月基本費71元、3月水費73元、未足期水費65元，合計209元。全案可上訴。

葉姓女子名下自來水號今年1月用水高達2671度，水費超過2萬元，水公司提告要求給...
葉姓女子名下自來水號今年1月用水高達2671度，水費超過2萬元，水公司提告要求給付。法官指水公司推論漏水無法自圓其說，判決葉女當期僅須付基本費，2萬多水費不用付。記者邱瑞杰／攝攝
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漏水咖啡廳

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