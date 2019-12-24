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不滿媳婦與兒離婚 祖母竟逼孫女罵母親髒話

2019-12-24 01:51聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名婦人長期對媳婦不滿，見媳婦與兒子離婚仍懷有敵意，遷怒孫女「行為不好像媽媽」，動輒以打罵方式教育，甚至無理施暴，逼迫孫女看著對方罵髒話，引爆監護權爭奪戰；新北地院認為，婦人企圖離間母女感情，營造仇視，已對孫女造成不良影響，最後將監護權判給媳婦。

判決指出，婦人的兒子2014年與媳婦離婚後，孫女監護權歸兒子所有，孫子的監護權則歸媳婦。夫妻2人雖然離婚，但為了孩子健全發展，仍會見面相聚，但見面時間和地點都被婦人干涉限制，還得刻意隱瞞一家和樂融融情形，避免婦人不高興。全案最後是小孩被體罰留下不少瘀傷，讓媳婦忍無可忍提告。

媳婦表示，婦人會在小孩面前罵她，還會叫小孩跟著一起罵，如果小孩不從，就會被掐捏手臂和大腿，身上時常帶著瘀傷。此外，小孩如果在外表現不如期待，婦人也都是用打罵方式教育，甚至會辱罵髒話，威脅「不准去找媽媽」、「要去告你媽」等語，讓小孩身心飽受極大壓力和恐懼。

審理時，婦人的兒子力爭監護權，指夫妻會離婚是因為妻子一直吵著要搬出去住才感情生變，並指小孩身上的傷是運動不慎摔倒所致，婦人打罵教育也指有一次，原因是小孩偷便利商店的東西。婦人則是稱孫女會偷東西，因為講不聽，有「教訓」幾次，「教訓」後就沒有再發生。

法院調查，婦人動手原因雖是孫女有錯在先，但孫女不再犯的原因是出於恐懼，而非認同或理解是非對錯，將來如果懲罰不再，其孫女恐無法自控，對其發展和獨立性均有影響。

法院再查，婦人會動手打孫女，有一部分原因是對媳婦心懷憤恨，孫女與媳婦見面相處時，她會要求孫女不時打電話回報狀況，並叮囑「記得要罵她唷，罵她髒話」、「沒有罵就別回來」等語，甚至偽造離職一年多的幼稚園老師簽名，偽造對自己有利的訴訟證據。

法院認為，婦人企圖營造母女仇視，其子又無法體察小孩內心需求，已不適合再照顧小孩。媳婦雖然月薪僅4萬元，目前已照養一子，又是外籍配偶，在台無其他親人依靠，條件不及月薪5萬元、有家人支持的前夫，但她有具體教養計畫和方式，因此將監護權改判給她。

新北一名婦人長期對媳婦不滿，見媳婦與兒子離婚仍懷有敵意，遷怒孫女「行為不好像媽媽...
新北一名婦人長期對媳婦不滿，見媳婦與兒子離婚仍懷有敵意，遷怒孫女「行為不好像媽媽」，動輒以打罵方式教育，甚至無理施暴，逼迫孫女看著對方罵髒話，引爆監護權爭奪戰。示意圖/Ingimage
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媳婦監護權離婚

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