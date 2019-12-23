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警辦案疑濫權查個資 北市警：查無違誤

2019-12-23 20:50中央社 台北23日電

媒體報導，北市員警偵辦詐欺案件，疑任意調查民眾個資，且向督察人員投訴未獲處理；對此，台北市警察局信義分局今晚表示，經查員警偵辦程序尚無違誤，也無投訴不理等情事。

鏡週刊報導，警察辦案為求績效，竟違反規定、濫權執法，最近接獲3起投訴，分別指控台北市警察局信義分局、松山分局及新北市永和分局的員警，涉嫌濫查個資、恐嚇民眾；任意盤查、荒唐提告；私闖社區、惡意移送。

報導內容指出，信義分局三張犁派出所一名黃姓員警今年10月底偵辦詐騙案時，為釐清犯嫌竟便宜行事，居然「自行」懷疑車主的先生、也是資深媒體人陳念祖，更直接跳過女車主，撥電話給陳念祖詢問是否擔任提款車手；陳念祖只好被迫自清查證，並向派出所羅姓督察報案，卻疑遭吃案、未處理。

信義分局今晚發布新聞稿表示，經查三張犁派出所員警因偵辦竊盜案件，循線掌握犯嫌使用交通工具，但聯繫車主未果，才於11月1日以電話通知車主的先生，並詢問車輛使用情形及協助提供車主聯繫方式，希望能約定時間寄發通知書至警局釐清案情，但對方不接受而拒絕提供。

同時，陳念祖隨後致電信義分局督察組，反映他無故接獲員警通知至警局製作筆錄，認為員警疑涉犯恐嚇及違反個人資料保護法罪嫌。

信義分局表示，經督察人員查明後向陳念祖說明，員警偵辦刑事案件程序符合刑事訴訟法等相關法令規定，尚無違誤，並無媒體報導所指督察人員受理投訴案件未處理等情事。

此外，信義分局也已循線掌握此案竊盜犯嫌身分，並通知到案移送法辦，對媒體報導內容深表遺憾；未來將持續要求各單位主管加強員警法紀教育及溝通技巧等訓練，避免致生誤解。

車主警察

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