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女會員拉筋手臂受傷提告 健身教練疏失被起訴

2019-12-23 16:18聯合報 記者曾增勳／即時報導

桃園市一家健康中心桃園會館的林姓女會員今年8月，前往該健身中心會館運動健身，進行重量訓練增強體能，並接受該健身中心32歲林姓健身教練教學、輔導動作，林女做完重量訓練後，接著進行拉筋伸展操，當時告訴林姓教練自己的右手麻麻、刺痛感，但林姓教練卻未注意林女身體負荷，輔導做拉筋施力過當，造成林女手臂神經叢損傷症狀，憤而提告。桃園地檢署今天以林姓教練疏忽注意、施力過當，偵結依業務過失傷害提起公訴。

地檢署調查，這家健康中心會館採會員制，林女加入該會館為學員，前往該中心做運動，今年8月間，她前往該中心健身運動，由林姓教練進行教學、輔導做健身運動，林女做完重量訓練，接著做拉筋伸展運動，林女當時告知出現右手麻麻、刺痛感，林姓教練疏未注意，造成林女手臂受傷，林女先後到3家骨科、醫院看診，診斷臂神經叢損傷，先後看診和接受治療13次、復健33次。

林女並舉出當時傳送訊息給林姓教練，說明自己拉筋後出現手麻、無法出力抓握症狀，直到上月間還在做復健治療。

林姓教練表示，他在健身中心擔任健身教練，指導林女進行重量訓練，拉筋也是重量訓練課程的一部分，他坦承林女在做拉筋課程尾端，右手出現麻麻症狀。

桃園市一家健康中心女會員接受教練指導拉筋疏忽，造成臂神經叢損傷提告，桃園地檢署依...
桃園市一家健康中心女會員接受教練指導拉筋疏忽，造成臂神經叢損傷提告，桃園地檢署依業務過失傷害起訴。示意圖／ingimage
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桃園市一家健康中心女會員接受教練指導拉筋疏忽，造成臂神經叢損傷提告，桃園地檢署依...
桃園市一家健康中心女會員接受教練指導拉筋疏忽，造成臂神經叢損傷提告，桃園地檢署依業務過失傷害起訴。記者曾增勳／攝影
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