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又見共諜！大陸「總政」在台發展組織新方針曝光

2019-12-23 15:43聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

國防部。聯合報系資料照
國防部。聯合報系資料照
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國防部杜姓空軍中校退役後赴陸經商，竟被共軍吸收成為在台發展組織的間諜，多次利誘現役軍官加入，在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為。事件曝光後，他否認犯行，辯稱自己是酒醉吹牛，但說法未被採信，今被新北地檢署依違反國家安全法起訴。

起訴指出，杜男1994年赴陸經商，因為是軍人退伍，所以被共軍情報單位「總政治部（中央軍事委員會政治工作部，俗稱總政）」相中，進而成為共諜。2006年間，杜男得知服役時認識的蔡姓陸軍中校經濟困難，開始多次以現金、名酒等方式籠絡對方加入行列，直到今年9月才被檢調查獲。

被查獲之前，杜男多次邀蔡男餐敘，席間以蔡男結婚、買車和蔡母醫療補助等名義致贈5到10萬元不等金額，表示可以幫忙引薦認識總政高層，指「中共現階段以人員吸收潛伏為主，暫時不用予刺探情蒐，只要關鍵時候發揮關鍵作用即可」，言明「效忠祖國的方式，就是台海發生戰爭時消極不作為。」

杜男除了送禮，也邀蔡男赴大陸、馬來西亞等地旅遊與總政高層見面，雖因為國安單位近幾年緊盯而未成行，但他不死心，仍邀蔡男以錄製影片方式向總政高層表示效忠，最後仍被蔡男拒絕。

全案今年9月曝光後，杜男否認共諜身分，辯稱投共只是金援藉口，都是酒醉吹牛皮胡說的話。但是，蔡男除了交出杜男先後送的現金20萬元和洋酒，也拿出2人聊天的錄音檔，證明自己從未答應替共軍工作，力爭自己清白。

檢方認為，杜男身為我國空軍退役中校，竟企圖吸收我國現役軍官成為共諜，在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為，明顯危害國家安全，因此將他起訴。

戰爭台海共諜

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