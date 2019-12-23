肌腱炎手術致肌腱斷裂 骨科醫師有疏失遭起訴

北市一名王姓男子前年8月間因板機指到信義區一家骨科診所就醫，讓石姓醫師進行皮下腱膜鬆解手術，挑開互相沾黏的屈肌腱。11天後，王男姆指腫脹回診，但醫師認為只是發炎，王男自行前往台北醫學大學附設醫院，經核磁共振發現肌腱斷裂2.2公分，控告石涉業務過失傷害罪。台北地檢署調查後，認定其有疏失，今依法起訴。

檢方調查，前年8月26日王男因右手大拇指板機指，在該骨科診所進行皮下腱膜鬆解手術，用18號的L型刺針插入病患大拇指，徒手輕輕搖晃將沾黏的兩個屈肌腱挑開。術後，石姓醫師交代回去可以自由活動，沒安排回診。

王男環島之後，覺得自己右拇指腫脹疼痛，9月6日在太太陪同之下自行回診。石姓醫師診斷後，僅開消炎藥。王返家後仍然感到不適，有越來越嚴重跡象，因此於9月15日前往台北醫學大學附設醫院掛號，骨科醫師觸診研判肌腱斷裂，安排擇日照核磁共振。

10月3日，照核磁共振發現肌腱斷裂2.2公分。王男認為石醫手術有疏失，提告涉業務過失傷害罪。據悉，石醫師到案否認手術有疏失，辯稱如果是手術時弄斷肌腱，病患怎麼可能當場不喊痛？怎麼會拖那麼久才回診？他也說，回診無法做理學檢查。

檢方查出，該骨科診所設備僅有X光機，只能照出骨骼，無法拍攝發現肌腱韌帶等組織受損情形，因而無法進一步確認手術是否成功；且石醫師僅拍攝一張刺針插入時的照片，提供健保核銷使用，但石也再回診時說手術這麼多，難免有失誤。

檢方認為，石醫師為病患進行該項手術並沒有問題，但石也自行坦承國外曾有施作手術時割傷肌腱的情形，卻在手術後告知病患可以自由活動，也沒有預約回診時間，待病患發現有問題自行回診時又沒安排轉診大醫院。