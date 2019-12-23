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商場店員疑因給負評 遭外送員持刀刺死

王齡嬌控送禮宴客撒錢 邱議瑩提告：以正視聽

2019-12-23 12:55聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

國民黨高雄立委參選人王齡嬌昨天開直播指控，對手民進黨立委邱議瑩上月透過助理贈送廟宇平安宴各式禮品，也在旗山的餐廳宴請里長及樁腳，更有選民投訴邱議瑩撒億元買斷媒體及賄選。對此，邱陣營今天上午委任律師前往橋頭地檢署遞狀，控告王齡嬌違反選罷法意圖使人不當選、妨害名譽罪。

橋頭地檢署表示，已主動請旗山警分局向王齡嬌了解直播所說的內容，也歡迎民眾針對選舉有相關不法情資，都可主動提供給檢警調單位。

邱議瑩的委任律師陳建宏表示「就助理部分，經過昨晚緊急查證，該助理已經連續好幾年有個人在贊助廟的活動，跟邱議瑩委員沒任何關係，另外在11月24日在餐廳宴請樁腳部分，也跟委員確認過根本不知當天有這行程，另準備上億元資金壟斷特定媒體、賄選部分，這更是子虛烏有。」

陳建宏批評，王姓候選人並非不知道邱議瑩委員服務處的所在地，可以經過合理查證卻不查證，利用直播造成不實傳言，四處渲染，邱委員為以正視聽才提起告訴，「委員說這是從政20多年來所經歷過，最不能讓人接受的抹黑方式。」

王齡嬌昨天指出，11月16日晚間邱議瑩在內門區竹峰宮建廟16週年慶典活動平安宴，以李姓助理名義贈送鄉親各式各樣的贈品，每件贈品的價格卻非助理個人所得可以支付；11月24日周日晚上9點多疑似宴請美濃區民進黨里長與樁腳，在旗山大阪次郎餐廳吃飯；還有選民投訴邱議瑩投入億元資金壟斷媒體及買票。

王齡嬌昨天直播中秀出宴客的照片、影片，強調第一選區是農民、老人、窮人多，是最容易被賄選的地方，請檢調介入，她會按鈴控告，也呼籲「全民特偵隊」一起來調查。

對於邱議瑩提告，王齡嬌表示「非常歡迎邱小姐對本人提告，天下真相唯攻不破，本人要求檢調單位盡速介入調查賄選與否。」並邀邱議瑩向美濃天后宮的媽祖發誓沒有賄選，更指明天會提出更有力的證據。

國民黨高雄立委候選人王齡嬌昨天開臉書直播，指控對手民進黨立委邱議瑩涉賄選。圖／王...
國民黨高雄立委候選人王齡嬌昨天開臉書直播，指控對手民進黨立委邱議瑩涉賄選。圖／王齡嬌提供
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邱議瑩今天委任律師陳建宏（右）到橋頭地檢署遞狀，對王齡嬌提告違反選罷法意圖使人不...
邱議瑩今天委任律師陳建宏（右）到橋頭地檢署遞狀，對王齡嬌提告違反選罷法意圖使人不當選、妨害名譽罪。記者林伯驊／攝影
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