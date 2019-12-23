住家鐵門掛西瓜刀恐嚇鄰居 男遭判拘役確定

戰姓男子被控不滿對門鄰居屢屢向警方檢舉他可能施用毒品，在住家鐵門懸掛西瓜刀。二審高院今天認定構成恐嚇罪，行為足使鄰居承受嚴重精神壓力，判戰男拘役50天確定。

判決指出，戰男於民國106年8月間，承租桃園市平鎮區一處7樓房屋後，因不滿同樓層對門的黃姓鄰居屢屢向警方反應他的住處可能有人施用毒品，經常散發出燃燒塑膠的氣味，導致警方多次上門查訪。

戰男於106年11月19日晚間9時30分許，在自家門口的鐵門外，以膠帶懸掛一把西瓜刀方式，涉嫌恐嚇黃姓鄰居。鄰居後來報警提告，檢方起訴戰男。

戰男在檢警偵訊時表示，買西瓜刀的目的，是為了要切西瓜，掛在門上是為了提醒自己出門時記得買西瓜回來。一審法院依恐嚇危害安全罪，判戰男有期徒刑5月，得易科罰金，經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審法院開庭期間，戰男改稱掛西瓜刀在門口是為了改運及避邪。

二審合議庭認定，社會上固有掛桃木劍、五帝錢、古銅錢劍用以擋煞及避邪，但這些物品均非傷人利器，鋒利的西瓜刀並不是民間習俗避邪法器。

合議庭審酌，西瓜刀掛在門口，依一般社會通念，足使住在對門的鄰居承受嚴重精神壓力，也有欲加害鄰居生命、身體的通知意涵，恐嚇意味強烈，雖非直接當面持刀恐嚇鄰居，仍構成恐嚇危害安全罪，判戰男拘役50天，得易科罰金新台幣5萬元，全案確定。