汽車旅館K歌歡唱？丈夫偕友抓姦惹上官司

北部一名林姓丈夫懷疑吳姓妻子與在馬術活動認識的林姓男子通姦，今年7月間帶著4名友人去薇閣汽車旅館「堵人」雙方互控。台北地檢署認為無證據證明吳女與林男發生性行為，妨害家庭部分獲不起訴，但吳女臉部等處被丈夫抓傷，今依家暴傷害、強制等罪起訴林姓丈夫。

據了解，林姓丈夫與吳姓妻子感情不睦，已分居；吳女參加馬術活動認識林姓男子。林姓丈夫因吳妻與林男兩人過從甚密，時常相約出遊，懷疑妻子出軌，因此案發當天決定跟蹤她。

檢警調查，今年7月間某日下午，林姓丈夫知道妻子要出門，便帶著倪姓、張姓、黃姓、常姓友人開車跟蹤吳女，一路跟到在薇閣汽車旅館房門口。丈夫氣得馬上報警，並決定「堵人」出來。警察到場關切後，因無法介入而先行離去。

眾人等到晚間7、8點，吳女才從房門口現身，林姓男子則獨自待在房間內。林姓丈夫見吳女欲離去，連忙上前制止，不願讓她走，雙方發生口角、拉扯，導致吳女受擦、挫傷。

一旁的友人打電話報警、制止夫妻拉扯。夫婦兩人情緒激動互罵「我要告你傷害！」、「我才要告妳通姦啦！」警察到場後，把眾人都帶去派出所做筆錄。事後，林姓丈夫還把房間內整組床單、枕頭套、棉被都買下來欲當作通姦的證據，但因檢察官無法強制檢驗DNA而作罷。

吳姓妻子到案後供稱，自己和林姓男子認識3年，是感情不錯的朋友，但自己從未告訴對方已婚身分；兩人在汽車旅館只是唱歌而已，並未有越矩行為。林姓男子也說，認識3年從不知道吳女有丈夫，當天只是在室內歡唱，彼此只是普通朋友。