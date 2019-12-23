台版陳同佳案港府拒司法互助 中檢：偵查步驟不受影響

台籍林姓男子10月6日涉嫌持槍在香港尖沙咀犯下強盜名錶案後，逃回台灣，經中檢查獲聲請羈押獲准，檢察官為取得林嫌在香港犯案事證，透過法務部向港方提起司法互助請求，但香港保安局21日回應表示，香港「沒有法律可以與台灣當局進行司法互助和移交逃犯事宜」，若嫌犯願意從台灣來香港自首，港方隨時接受。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良今天上午強調，香港保安局21日聲稱隨時接受林嫌到香港自首 (投案），在本案不具任何可行性。並表示，雙邊無協議協定而成功完成境外取證之成功案例，所在多有，香港政府於此之相關臆測及指摘，顯有重大誤解。該署仍將依我國刑事法相關規定，按既定偵查步驟訴追本案，不受任何影響。

林嫌於10月6日至香港尖沙咀麼地道的鐘表行，持空氣槍搶得價值港幣99萬元的2只手表，犯案後當天逃回台灣。台中地檢署主動剪報分案，11月11日展開搜索，拘提林姓男子到案，查出林嫌除在香港犯案外，也在新加坡、日本、中國等處作案，至少犯下4件 以上搶案，檢警查扣不法所得現金270萬餘元、勞力士手錶4只，以林男涉犯加重強盜罪嫌重大且有逃亡、滅證之虞，向台中地院聲請羈押獲准。中檢為取得林男在港犯案事證，透過法務部向港方提起司法互助請求。

但香港保安局回應表示，香港「沒有法律可以與台灣當局進行司法互助和移交逃犯事宜」；香港警方已將此案列作搶劫案，正根據香港法律處理，若嫌犯願意從台灣來香港自首，港方隨時接受，不會有任何限制。

有關報載香港政府就尖沙咀強盜案之臺港司法互助說詞，本署回應如下：

一、本署承辦林姓被告涉嫌在香港等地強盜等案件，指揮內政部警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心於108年11月11日搜索相關處所3處，訊問相關證人3人並拘提林員到案，扣得被告不法犯罪所得現金新臺幣270餘萬元及勞力士手錶4只等物，訊後以林嫌犯加重強盜之嫌疑重大，且有逃亡及滅證之虞，向臺灣臺中地方法院聲請羈押，業經法院於12日裁准。

二、被告羈押期間，檢察官持續依既定偵查計畫展開境外蒐證作為，其中包括於12月12日經法務部國際及兩岸法律司向香港特區政府請求司法互助。此一司法互助請求是依照香港澳門關係條例及國際刑事司法互助法(兩岸港澳準用該法)依法提出，基於個案發覺證據之必要，亦為臺灣偵查機關辦理涉外案件調查取證之常例，從不以受請求方與我國簽有司法互助協定或協議為前提，各國與我國歷來之司法合作，亦非均以與我國簽有司法互助協議自限，雙邊無協議協定而成功完成境外取證之成功案例，所在多有，香港政府於此之相關臆測及指摘，顯有重大誤解。

三、至報載香港保安局於21日聲稱隨時接受林姓被告到香港自首(投案)云云，在本案顯不具任何可行性。林姓被告為臺灣人，所犯案件有中華民國刑法之適用，目前正在羈押偵查之中，本署職責所在，除積極完備事證，依一切可行方式實踐我國具體刑罰權之外，並無其他設想。本署認為，國際司法公義的實踐，有賴全體執法機關以人民為念，通力合作，絕不能靠犯罪者之自首來達成。