影／名牙醫愛上海七妹搞不倫 幫繳千萬房產還被恐嚇

已婚謝姓牙醫在5年間接受朋友邀約，前往台中市知名酒店消費，遇到綽號「小雲」的李姓女服務生，因李女身材高佻、胸前豐滿，謝「一試成主顧」，為讓李女從良，謝提議二人同組房仲公司，李女見謝財力雄厚，在交往期間背著謝購買兩棟透天厝，市價達4000萬以上，因李女後來無力繳交貸款才露餡，李女找來蕭姓男子等人恐嚇謝，揚言要在診所前公開不倫戀，謝在脅迫下交付支票、現金約2000萬元。檢警獲報後，在11日帶回涉案李女等5人，並依組織條例、恐嚇取財罪移送法辦。

據查，謝姓男子（55歲）是中部地區知名牙醫，另有經營房地產投資公司，資力頗豐，謝外表忠厚老實，已婚育有子女，不過在2014年間，在朋友的慫恿下，開團在台中市知名酒店「海七」見識，當時就遇到長相清秀、身材高佻、胸前豐滿、綽號「小雲」的李姓女子（43歲），謝一見到李女直覺遇到真愛，多次上酒店光顧後，主動邀約合夥開房屋仲介公司，並要李女從良，不要在酒店工作。

李女見謝的財力雄厚，認為有利可圖，因此在2014年間離開酒店，不過李女與謝合夥開公司後，就在2017年間，利用謝開設房地產投資公司的扣繳憑單等資料，背著謝向銀行貸款，購買台中市北屯區要價2000多萬的透天厝，後來東窗事發後，謝只能幫李女繳貸款苦撐。

未料李女食髓知味，今年2月間以相同手法在南區購買2000萬的透天厝，此次謝不願再幫李女支付貸款，李女就找來有幫派背景的蕭姓男子（55歲）等人，約出謝談判，並在席間恐嚇謝，若不支付費用，就會在謝經營的診所前拿告示牌公開不倫戀的關係，若不服從，「牌子尺寸會一天比一天大」。

蕭也在席間細數中部地區知名的道上兄弟，恫嚇謝「就算找這些人出來處理也於事無補」，謝在遭受脅迫下，支付了現金200萬、支票960萬元給蕭，另外又與李女簽訂和解書，並交付840萬元給李女，總計金額達2000萬元。

刑事局中打第四隊獲報後展開蒐證，查出李女不只恐嚇謝，還曾因房屋裝潢糾紛，找來魏姓男子（49歲）等人恐嚇王姓業者，拿了和解金20萬元，全案在11日展開搜索，帶回李女等涉案5人。