佯稱王品、中油、全聯好處放送 3直播主後台經營者被訴

從事「直播主後台經營」工作的詹男、吳男、方男等人，為增加直播主的能見度，在通訊軟體LINE涉嫌佯稱王品餐飲公司所經營的西堤、陶板屋餐廳舉辦「王品集團25周年，你分享，我請客」活動；佯稱台灣中油舉辦「免費領取加油金，送免費一年中油加油金」；佯稱全聯實業股份有限公司舉辦「響應父親節，全聯破天荒限時發送500禮券」，散布在網路上，供不特定人瀏覽點擊。台中地檢署今天依妨害信用罪起訴詹等3人。

起訴書指出，詹男（26歲）、吳男（25歲）、方男（23歲）等人，均是從事直播主後台經營的工作，為增加「直播主」的能見度，在網路上散布他們所製作不實廣告網頁，俟網路使用者點擊不實網頁後，即會連結到LINE ID等帳戶，加入好友網頁，以此方達成宣傳之目的。

詹男明知王品餐飲股份有限公司並未就其所經營的西堤餐廳舉辦「王品集團25周年，你分享，我請客」活動；亦明知台灣中油股份有限公司並無舉辦「免費領取加油金，送免費一年中油加油金」活動，卻於去年5月24日下午，在台北市以他所申辦的電子信箱登入網站後，製作不實網頁，散布於網路上。

吳男明知王品公司未就其所經營的陶板屋餐廳舉辦「王品集團25周年，你分享，我請客」活動，竟於去年5月28日下午，在台北市以他所申辦的電子信箱登入網站後，再製作不實網頁，散布在網路上，供不特定人瀏覽並點擊。