嚇到尿褲！姦131次女兒淪性奴 交男友獸父還想勒死她

高雄一名男子性侵女兒4年，屢稱「這次做完就不會再這樣」，卻動輒以「公開父女亂倫」迫女兒當性奴。女兒打113專線求救獲安置，但去年3月父親違反保護令，到安置機構附近攔截，先騎乘機車撞倒她，再扯女兒頭髮、將她帶回阿嬤家性侵；當他得知女兒交了男友，怒用充電線勒她脖子說「如果妳沒有死，我就沒有活路可以走」。

高雄地院依131個強制性交、1次強制性交未遂、殺人未遂、違反保護令等罪判這名父親30年徒刑。高院高雄分院撤銷殺人未遂部分，從8年改判為7年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

受害女子今年已20歲，母親在她5歲時離異，但仍住在一起。父親平時對女兒管教嚴厲，經常體罰她。

2014年2月起，父親威脅讀國中的女兒性交，第一次時說「碰也碰完了，這一次做完就不會再這樣」，還因沒能成功「插入」而氣得邊摔衣服邊說「妳為何不好好配合？」。父親食髓知味，之後接連逼迫女兒跟他發生性關係，還威脅若不聽話就公開父女間的亂倫關係，女兒只能任由擺布。

父親性侵女兒，卻還傳簡訊希望女兒能「拜祖先」，稱「希望妳們以後能繼續拜祖先，一直傳承下去」，還說「別讓我認為還有一絲希望，我心已死，萬般皆空。」，表現得像是慈愛的父親。

去年3月8日，父親連撥十幾通電話找女兒，質問「一定要搞成這樣嗎？為什麼沒有活路？我要在學校外面廣播，讓大家知道我們的事」。女兒受不了，打電話向113求救，高雄少家法院命父親不得再跟蹤、接觸女兒，但他卻惱怒，埋伏抓人性侵。

女兒泣訴，有次升高二的暑假，因天氣悶熱她下體搔癢，爸爸藉口要幫她抹藥膏，結果又硬扳她下體性侵，她還因此流血；媽媽返家撞見，爸爸連忙解釋「我只是在自慰，保證不會再犯」。她說，不敢和媽媽說實話，都上高中了，還因懼怕而尿褲子。

這名父親坦承和女兒交媾，但聲稱「女兒都同意」，沒有違反她意願，至於拿充電線勒女兒脖子，則只是想「嚇唬她」，沒有致人於死的想法，況且女兒叫了聲「爸爸」，他就鬆手了。